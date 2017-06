Die Evotec-Aktie ist heute erstmals seit 2001 über die Marke von 14 Euro gesprungen. Sie kosteten am Vormittag zuletzt 14,08 Euro und damit 4,84 Prozent mehr als am Vortag. Im bisherigen Jahresverlauf zählen die Papiere mit einem Plus von rund 88 Prozent zu den gefragtesten Werten im TecDax. Das Biotech-Unternehmen will durch den zur Wochenmitte bekannt gegebenen Beitritt zum...

