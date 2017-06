HAMBURG (dpa-AFX) - Die im laufenden Jahr eher enttäuschende Kursentwicklung der Deutsche-Post-Aktien dürfte nach Einschätzung des Bankhauses Metzler in Kürze ihr Ende finden. Denn die im ersten Quartal noch relativ triste operative Entwicklung des Logistikkonzerns sollte bereits ab dem zweiten Jahresviertel wieder Schwung aufnehmen, schrieb Analyst Guido Hoymann in einer Studie vom Mittwoch.

Der Experte erwartet vor allem vom Briefgeschäft positive Effekte und verwies auf einige große Wahlen in Deutschland in diesem Jahr. So würden für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, die deutschlandweite Sozialwahl und die Bundestagswahl im Herbst rund 120 Millionen Wahlkarten postalisch versendet. Allein dadurch dürfte die Post ihr operatives Ergebnis (Ebit) um zusätzliche rund 40 Millionen Euro ausweiten.

Hoymann erhöhte seine Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) für 2017 um 4,7 Prozent und die Umsatzschätzung um 3,3 Prozent. Die Deutsche-Post-Papiere stufte er von "Hold" auf "Buy" hoch und hob das Kursziel von 33,80 auf 38,00 (Kurs: 32,90) Euro an.

Eingestuft mit "Buy", erwartet das Bankhaus Metzler, dass der Aktienkurs des Unternehmens in den nächsten 12 Monaten steigen wird./edh/stw/jha/

Analysierendes Institut: Metzler Capital Markets

ISIN DE0005552004

AXC0073 2017-06-14/11:02