Das chinesische Photovoltaik-Unternehmen hat mithilfe von nanostrukturiertem schwarzem Silizium einen neuen Effizienzrekord für PERC-Solarzellen erzielt.In diesem Jahr will GCL-SI noch einen Wirkungsgrad von bis zu 21 Prozent erreichen.GCL System Integration Technology (GCL-SI) hat mithilfe der reaktiven Ionenätzen (RIE)-Technologie den Wirkungsgrad seiner PERC-Solarzellen in der Massenproduktion auf 20,1 Prozent erhöht. Der getestete Bestwert lag sogar bei 20,6 Prozent, wie das chinesische Photovoltaik-Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Schwarzes Silizium biete durch einen niedrigen Reflexionsgrad ...

Den vollständigen Artikel lesen ...