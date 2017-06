Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-06-14 / 10:41 *ACORDY INVEST S.A. SETZT EXPANSIONSSEGEL FÜR 2018* 14.06.2017 MALAGA Die Acordy Inv.SA Malaga, Spanien nachstehend Acordy oder Gesellschaft genannt, setzt schon heute neue Planziele für das Basisgeschäft der Olivenölproduktion fest. In einem gezielt vorbereiteten Kaufoptionsvertrag vom 01.06. 2017,hat sich die Gesellschaft in der Gemarkung "TAMAYO", 95 ha Bau- und Produktionsland gesichert. Davon sind 70 ha für die Bepflanzung von Oliven Bäumen der Qualitätsmarken "Picual" und "Alberquina" nach der Norm ISO 9001 geplant! 25 ha sind vom Management für den Ausbau der erfolgreichen Andalusier Pferdezucht mit einem Event und Freizeitzentrum geplant. Auf dem 70 ha Areal plant Acordy den Aufbau von weiteren 35.000 Olivenhainen, unterteilt in jeweils eineinhalb bis zweijährige Olivenbäume anzubauen. Pro Baum kalkuliert Acordy mit einem Kostensatz von 100 EUR. Bei einem Gesamteinsatz von 3.5 Mio. EUR für diese Produktionsplanung, neben ca. 1,1 Mio. EUR für den Einsatz von Personal und Maschinenpark, kommt die Gesamtinvestition des neuen Olivenfeldes mit dem Kaufpreis des Grundstückes von 1.050.000,- EUR, auf budgetierte 5.65 Mio. EUR als Gesamtkapitaleinsatz. Hierbei sichert der Abschluss der Kaufoption eine langfristige und nachhaltige Olivenölproduktion . Mit der Anzahlung von 16.000,- EUR, sowie mit monatlichen Zinszahlungen von 1.020,- EUR bis zum September 2018, bleibt der Gesellschaft ein entsprechend großer Zeitrahmen sich wie bisher bankenunabhängig zu refinanzieren. Hierfür bereitet Acordy mit Wirtschaftsprüfern ein Anleger- und Ausschüttungsfreundliches Angebot vor. Die Investitionsgröße basiert auf den berechneten Erntemenge von ca. 450.000 Liter p.a. Der Grundpreis liegt bei einer geregelten Abnahme unter der ISO Norm bei 3,25 EUR pro Liter Olivenöl. Somit kalkuliert Acordy mit Einnahmen von 1.462.500,- EUR p.a. Mit der neukalkulierten Erntemenge wird die Gesamtmenge von 300.000 Liter auf über 750.000 Liter p.a. gesteigert. Die neuen Produktionshaine arbeiten mit eigener Wasser und Stromversorgung. Acordy kalkuliert mit über 10 Mio. EUR Umsatz auf die kommenden 5 Jahre aus dem Olivenöl Geschäft. Hierzu erklärt der CEO der Gesellschaft Francis G. Baez folgendes: "Dieser Schritt unserer Gesellschaft kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Mit dem allgemeinen Aufschwung der spanischen Wirtschaftslage sichert uns der spanische Olivenölmarkt den wichtigen Stellenwert für unseren Weltexport! Das Finanzierungsfenster für unsere Expansionsplanung, sichert eine grundsolide und nachhaltige Basis für unseren Expansionskurs und für unsere Investoren!" Für Rückfragen und weitere Informationen: ACORDY INVEST S.A Tel.: +34 951 086 137 - +34 951 490 254 Email: th@acordy.com - info@acordy.com Francis G.BAEZ, CEO Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Acordy Invest S.A. Schlagwort(e): Finanzen 2017-06-14 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 582927 2017-06-14

