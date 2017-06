Hannover - Auch in den vergangenen fünf Handelstagen war die Primärmarktaktivität der Emittenten weiterhin zurückhaltend, sodass wir im Segment Euro-denominierter Covered Bonds im Benchmarkvolumen nur zwei Emittenten sahen, berichten die Analysten der Nord LB.Nachdem sie ihre Roadshow beendet habe, habe die Berlin Hyp am vergangenen Mittwoch ihren zweiten Grünen Pfandbrief (ISIN DE000BHY0GH2/ WKN BHY0GH) begeben. Der Emittent habe hierfür eine Laufzeit von ca. sechseinhalb Jahren und ein Emissionsvolumen von EUR 500 Mio. gewählt. Aufgrund der guten Nachfrage habe die Bid-to-Cover-Ratio 1,8 betragen, weshalb der Reoffer-Spread bei ms -14 Bp habe fixiert werden können, nachdem die Guidance anfänglich bei ms -12 Bp area gestartet sei. Insgesamt hätten 45% des Deals bei Investoren mit einem Social Responsible Investment (SRI) Mandat platziert werden können, was auch den relativ hohen Anteil von Fonds (31%) im Vergleich zu anderen Pfandbriefemissionen erklären sollte.

Den vollständigen Artikel lesen ...