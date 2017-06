Berlin (ots) - Das Inkassoportal "Fairplane" geht davon aus, dass die finanziell angeschlagene Fluggesellschaft Air Berlin alle Kunden wegen Flugausfällen oder Verspätungen entschädigen wird.



"Fairplane"-Sprecher Ronald Schmid sagte am Mittwoch im rbb-Inforadio, "im ersten Halbjahr 2017 wurden bereits mehr als 3.800 Ansprüche von den Passagieren geltend gemacht". Der Kunde könne Ausgleichszahlungen "in Höhe von 250, 400 oder 600 Euro" einfordern - "je nachdem, ob es sich um einen Kurzstrecken-, Mittelstrecken- oder Langstreckenflug handelt." Kunden hätten drei Jahre Zeit, die Ansprüche durchzusetzen.



"Sollte Air Berlin von einer anderen Fluggesellschaft übernommen werden, kann man davon ausgehen, dass diese andere Fluggesellschaft diese Verpflichtungen erfüllt. Aber ich möchte schon dazu sagen, ich sehe keineswegs das Ende der Fluggesellschaft. (....) Sie wird sich wahrscheinlich in einem anderen Geschäftsfeld bewegen (...) also zum Beispiel sich auf den touristischen Verkehr beschränken oder nur eingeschränkten Linienverkehr durchführen. (...) Ich sehe sie in nächster Zeit nicht vom Markt verschwinden."



Die Flugausfälle und Verspätungen bezeichnete Schmid als erheblichen Image-Schaden für Air Berlin. "Insbesondere die Geschäftsreisenden haben ein besonderes Bedürfnis, zuverlässig und pünktlich befördert zu werden. Die wird man nicht allein mit günstigen Preisen wieder beruhigen können. Hier wird wahrscheinlich der Image-Schaden noch lange nachwirken."



