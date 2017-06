Aztec Minerals ist das neue Projekt von Brad Cooke, Co-Gründer von Endeavour Silver. Markus Bußler, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR, sieht noch viel Potenzial in Aztec Minerals. Der Experte erklärt, wie Anleger die Aktie am besten handeln und welche Chancen und Risiken der Konzern bietet. Sehen Sie sich auch die komplette Sendung an. Diese finden Sie HIER.