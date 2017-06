Palladium erreichte Ende letzter Woche ein Mehrjahreshoch. Dort verließen die Notierungen die Kräfte, was zu erneut nachlassenden Notierungen führte. Das gleiche war bereits beim jüngst übertroffenen 2014er Hoch zu beobachten. Fällt der Palladiumpreis auch diesmal zurück bis 800 US-Dollar?

Nach oben geschossen war der Palladiumpreis in den vergangenen Tagen, nachdem er bereits seit Mitte Mai eine ansteigende Tendenz gezeigt hatte. Dabei erreichten die Notierungen ein Hoch bei 917 US-Dollar, womit sie sogar noch das Hoch von September 2014 bei 908 US-Dollar übertrafen. An diesem Punkt setzten aber Abgaben ein, welche den Palladiumpreis zurück in Richtung des nach oben verlassenen Aufwärtstrends, der aktuell zwischen 730 und 880 US-Dollar beschrieben werden könnte, brachten. Dessen ...

