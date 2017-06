FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 14.06.2017 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 4060 (3700) PENCE - OVERWEIGHT - BERNSTEIN CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 320 (330) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - CITIGROUP CUTS MICRO FOCUS TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 2560 PENCE - DAVY RAISES EASYJET TO 'NEUTRAL' ('UNDERPERFORM') - DEUTSCHE BANK RAISES CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 649 (636) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 187 (200) PENCE - 'REDUCE' - HSBC CUTS HALMA TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1200 (1150) PENCE - JEFFERIES CUTS NMC HEALTH TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 2450 (2200) PENCE - JEFFERIES RAISES TED BAKER PRICE TARGET TO 2900 (2820) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS TELECOM PLUS PRICE TARGET TO 1350 (1360) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES OXFORD INSTRUMENTS TARGET TO 1180 (1075) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SYNTHOMER PRICE TARGET TO 440 (368) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM RAISES MITIE GROUP PRICE TARGET TO 290 (250) PENCE - 'HOLD' - MACQUARIE RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 3350 (2900) PENCE - 'NEUTRAL' - PANMURE CUTS GKN TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 300 PENCE - PANMURE RAISES ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS TARGET TO 280 (220) PENCE - 'HOLD' - S&P GLOBAL RAISES BHP BILLITON TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1300 PENCE - S&P GLOBAL RAISES CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 670 (550) PENCE - 'HOLD'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob/jha/