Nach der Wahl rutschte das Pfund ab und erholte sich bisher nicht wieder. Grund sei die Unsicherheit bezüglich der Brexit-Verhandlungen. Zusätzlich trieb die Abwertung des Pfund die Inflation auf ein Vier-Jahres-Hoch.

"Da steh ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor." Die Zeilen aus Johann Wolfgang von Goethes "Faust" dürften so manchem Anleger momentan in den Sinn kommen, der sich von der Parlamentswahl in Großbritannien klare Verhältnisse für die Brexit-Verhandlungen und die Richtung für das Pfund Sterling erhofft hatte. "Seit den Wahlen ist es noch konfuser geworden und die Richtung, wohin die Reise bezüglich des Brexits geht, ist überhaupt nicht klar", sagt Ulrich Kater, Chefvolkswirt von der Sparkassen-Fondsgesellschaft DekaBank. Nach der Wahl am 8. Juni rutschte das Pfund um rund zwei Prozent auf 1,27 Dollar ab und verharrte bislang dort - obwohl zahlreiche Börsianer auf eine einvernehmlichere Scheidung Großbritanniens von der Europäischen Union (EU) spekulieren.

Die britische Premierministerin Theresa May will zwar von ihrem harten Brexit-Kurs nicht abweichen, allerdings wäre ihre geplante Minderheitsregierung von der Unterstützung der nordirischen Democratic Unionist Party (DUP) abhängig. Experten sind allerdings skeptisch: "Es ist noch keine ausgemachte Sache, dass es zu einer Einigung zwischen den beiden Parteien kommt, und selbst wenn, dass diese lange hält", sagt Commerzbank-Devisenexpertin Thu Lan Nguyen.

Zudem könnte der Spielraum Mays ...

