Hamburg (ots) - GALA hat diese Woche ein Freundinnen-Interview mit den Models Franziska Knuppe (42) und Sophia Thomalla (27) geführt (Ausgabe 25/17, ab heute im Handel). Darin sprechen die beiden ungleichen Frauen auch über Männer. Knuppe, seit 20 Jahren mit ihrem Mann Christian zusammen, sagt: "Wir mögen beide richtige Kerle, die wissen, wo es langgeht. Aber wir sind uns noch nie ins Gehege gekommen."



Thomalla, die offiziell mit Rammstein-Frontmann Till Lindemann liiert ist und in Scheidung von dem norwegischen Musiker Andy LaPlegua lebt, sagt außerdem: "Monogamie ist für mich die Voraussetzung für eine wirkliche Beziehung." Auch auf die Frage, wie ihr erster Sex war, antworten beide Frauen. Thomalla: "Kurz und scheußlich", Knuppe: "Recht spät und sehr technisch." Nur die Gerüchte um eine Affäre mit US-Rocker Gavin Rossdale wollte Sophia Thomalla nicht kommentieren.



Begleitet wurde das Interview von einem Fotoshooting, in dem die beiden Frauen mit ihren Rollen als Engel und Teufel spielen.



