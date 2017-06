Köln (ots) - Staffelbestwert: Starke 11,9 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen und insgesamt 2,03 Mio. Zuschauer sahen gestern die 4. Folge von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" mit Musikproduzent und Rapper Moses Pelham. Auch "Die Moses-Pelham-Story" konnte gestern überzeugen: Die Doku über den Künstler des Abends holte starke 10,3% Marktanteil (14-59-Jährige). In der 5. Folge am kommenden Dienstag dreht sich alles um den Ausnahmekünstler Michael Patrick Kelly. Die Karriere des Singer-Songwriters begann als Straßenmusiker, später füllte er mit seiner Familie, der "Kelly Family", ganze Stadien und spielte bis zu 400 Konzerte pro Jahr. In Südafrika erzählt er seinen Künstlerkollegen aber nicht nur von seinen unglaublichen Erfolgen, sondern auch von seinen dunkelsten Momenten: "Auf dem Höhepunkt meiner Karriere kam eine große Leere und meine Lust aufs Leben war weg." Doch nicht nur für Michael Patrick Kelly selbst ist der Abend eine Achterbahnfahrt der Gefühle, auch bei den anderen Musikern bleibt kaum ein Auge trocken. Denn die "Sing meinen Song"-Gastgeber Alec Völkel und Sascha Vollmer von "The BossHoss", Mark Forster, "Silbermond"-Frontfrau Stefanie Kloß, Lena, Gentleman und Moses Pelham interpretieren die Hits des Musikers derartig neu, dass Gentleman es wie folgt zusammenfasst: "Ich hätte nie gedacht, dass ich mal bei einem 'Kelly Family'-Song Gänsehaut bekomme." Und dass vor allem der Reggaestar den Künstler des Abends zu Tränen rührt, zeigt VOX am 20. Juni um 20:15 Uhr.



Moses Pelham lässt "David's Songs" zu "Wer kommt mit mir?" werden Den Abend eröffnet Musikproduzent und Rapper Moses Pelham. Er hat sich den Hit "David's Song" von "The Kelly Family" vorgenommen. "Das ist ein wunderbares Stück, bei dem einem das Herz aufgeht. Ich habe mir damals sogar die Platte gekauft", erzählt der 46-Jährige. Für den Song hat er nicht nur den Text geändert, sondern ihn auch in eine jazzige Piano-Ballade umgearbeitet. Daher überlässt er die Bühne seinem "GLASHAUS"-Bandmitglied Cassandra Steen. Als die Sängerin ein letztes Mal "Wer kommt mit mir?" singt, springt der Musikproduzent auf und antwortet: "Ich!" Auch für Michael Patrick Kelly gibt es kein Halten mehr: "Das war sehr besonders, sehr minimalistisch und ganz ohne Beats, was erstaunlich für Moses ist."



Mark Forster singt "Fell in Love with an Alien" "Mein Vater war einerseits ein Hippie und andererseits sehr konservativ. Eine dieser Hippie-Ideen war, immer unterwegs zu sein", erzählt Michael Patrick Kelly von seinen 90ern. Genau in diese Zeit fiel auch der Hit "Fell in Love with an Alien", an den sich nun Mark Forster wagt. "Das Video hat 1,2 Millionen Mark gekostet. Ich bereue, dass wir damals so viel Geld für sowas Verrücktes ausgegeben haben", berichtet der irisch-amerikanische Sänger. Bei Lena weckt das Video noch ganz andere Gefühle: "Oh mein Gott, ich habe gerade einen Crush auf den Teenie-Paddy. Ich wäre so ein hartes Fan-Girl von dir gewesen." Ob sie bei Mark Forsters Interpretation genauso ins Schwärmen kommt?



Stefanie Kloß singt "An Angel" "Die Leute haben ihn geliebt oder gehasst", so Michael Patrick über den nächsten Song des Abends. Im Alter von 15 Jahren schrieb er 1994 den Hit "An Angel" und "Silbermond"-Frontfrau Stefanie Kloß gehörte zu denjenigen, die ihn geliebt haben. "Jeder kann den Refrain mitsingen. Ich hätte es nicht übers Herz gebracht, wenn der Song heute nicht dabei gewesen wäre. Und ich muss gestehen, dass ich einen Sammelhefter von euch hatte", so die Sängerin, die sichtlich nervös ist: "Ich weiß, ich ziehe mir heute sehr große Schuhe an, vielleicht sind sie auch zu groß. Denn wir wollten eine Version des Songs kreieren, die du noch nie gehört hast. Ich musste dafür ein paar Wochen aufwenden und es war echt eine große Herausforderung für mich." Doch Michael Patrick Kelly ist begeistert: "Das war hohe Kunst. Steff und die Jungs von 'Silbermond' haben sich ein Quartett-Arrangement ausgedacht, um mir so ein unbeschreibliches Geschenk zu machen. Ich bin ihnen so dankbar."



Michael Patrick Kelly singt "Golden Age" Dann geht es für den Künstler des Abends selbst auf die Bühne. Ausgestattet mit Gitarre singt er seinen neuen Song "Golden Age". Doch zuvor erzählt er seinen Musikerkollegen von der Schattenseite seines frühen Ruhms: "Die Leute denken, Geld und Erfolg seien Symbole für Glück. Doch bei mir war es so, dass bei dem großen Piek eine Leere in mir war. Ein Album, das sich eine Million Mal verkaufte, war ein Flop. Der Druck war enorm. 1999 hatte ich dann ein 'Dark Age' bis hin zu Suizidgedanken. Meine Lust aufs Leben und der Sinn des Lebens waren weg. Nun werde ich 40 und biblisch bedeutet das, dass man ins Golden Age kommt."



Gentleman singt "Shake Away" 2015 meldete sich Michael Patrick Kelly mit dem Song "Shake Away" als Solokünstler zurück. "Man kann mein Leben in drei Phasen aufteilen: 'The Kelly Family', die Zeit im Kloster und jetzt das 'Golden Age'. 'Shake Away' ist die erste Note dieser goldenen Zeit", erklärt der Sänger. Reggaestar Gentleman fühlte sich von dem Song sofort angesprochen, hat vor seinem Auftritt nun aber großen Respekt: "Ich finde, er ist einer der besten Sänger in der Show, deshalb habe ich ein bisschen Schiss." Dann folgt der wohl emotionalste Moment des Abends: Gleich zu Beginn des Auftritts bricht Michael Patrick Kelly in Tränen aus. "Ich weiß nicht, was mit mir da passiert ist. Ich musste an meine Eltern und mein Leben denken und ich habe mich durch seine Version neu verstanden", so der 39-Jährige. Und auch Gentleman findet: "Wir haben eine Verbindung zueinander. Dass ich ihn so berühren konnte, war für mich eine Bestätigung. Denn das ist der Sinn, warum wir Musik machen: Wir wollen Menschen berühren."



Lena singt "Mama" "Der Song 'Mama' war 56 Wochen lang auf Platz 1 in den Bravo-Charts", freut sich Michael Patrick Kelly noch heute. Er schrieb ihn für seine Mutter, die verstarb, als er fünf Jahre alt war. "Ich fange ja auch gerade an, autobiografische Sachen zu schreiben und der Song 'Mama' ist so klar und eindeutig und auch für mich sehr emotional", begründet Lena ihre Entscheidung für diesen Hit. "Ihre Stimme hat mich wie ein Schwert ins Herz getroffen. Ich habe 20 Jahre nicht mehr über den Tod meiner Mutter geweint", ist der 39-Jährige sichtlich von Lenas Interpretation berührt. Und sogar der "BossHoss"-Rocker Alec Völkel ist begeistert: "Da hast du fast sogar einen Cowboy zu Tränen gerührt."



"The BossHoss" singen "No Fuzz No Buzz" Am Ende des Abends wird es dann noch einmal richtig rockig! Die "The BossHoss"-Jungs Alec Völkel und Sascha Vollmer haben den Song "No Fuzz No Buzz" gewählt, ein Song aus dem ersten Solo-Album von Michael Patrick Kelly. "Wir haben uns einen untypischen Song von Paddy ausgesucht. Der offenbart uns seine Rock'n'Roll-Seele", so Alec Völkel zur Songauswahl. Schon zu Beginn des Auftritts springt Michael Patrick Kelly auf und tanzt mit. Und schließlich gibt es für die Cowboyrocker noch während des Auftritts eine Wasserdusche vom Sänger des Abends. "Die Jungs haben das Lied sowas von an die Wand genagelt", staunt er.



Welche Interpretation Michael Patrick Kelly zum "Song des Abends" kürt und wie die Hits in neuem Gewand klingen, zeigt VOX am 20. Juni um 20:15 in "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert".



Diese Songs von Michael Patrick Kelly hören die Zuschauer am 20.6. beim Tauschkonzert:



- Moses Pelham mit GLASHAUS - David's Song - Mark Forster - Fell in Love with an Alien - Stefanie Kloß - An Angel - Michael Patrick Kelly - Golden Age - Gentleman - Shake Away - Lena - Mama - The BossHoss - No Fuzz No Buzz



Auch in "Die Michael-Patrick-Kelly-Story" dreht sich im Anschluss an "Sing meinen Song" um 22:05 Uhr alles um den Sänger des Abends. Kurz vor seinem 40. Geburtstag blickt Michael Patrick Kelly im Interview mit Jeannine Michaelsen auf sein bewegtes Leben zurück. Eigentlich sind es drei Leben: Als Paddy Kelly, dem Frontmann einer Ausnahmefamilie. Als streng gläubiger Mönch namens John Paul Mary. Und als Michael Patrick Kelly, dem Solokünstler von heute. VOX begleitet den Sänger ans andere Ende der Welt: nach Grönland, zum Start seiner Solokarriere. Und auf Heimatreise: In Irland sucht er den Campingplatz, auf dem er im Dezember 1977 in eine besondere Großfamilie hineingeboren wurde. Im Interview reden er und seine Wegbegleiter wie Gregor Meyle, Nova Meierhenrich und seine Schwester Maite über die "Kellymania" und über Paddys schwerste Zeit im Leben - als er an dem Megaerfolg zerbrach und nicht mehr leben wollte. Wie hat er sich aus dieser Krise befreit? Wie lebt er heute? Und wie hat er sich von der Familie gelöst? Außerdem verrät Michael Patrick Kelly, warum er am diesjährigen Comeback der "Kelly Family" nicht teilnimmt.



Um 22:55 Uhr trifft Gregor Meyle in einer neuen Folge "Meylensteine" auf einen weiteren Giganten der deutschen Musikgeschichte: Howard Carpendale, der mehr als 25 Millionen Tonträger verkaufte, wird mit ihm eine Reise zu seinen ganz persönlichen Meylensteinen unternehmen. So trifft Gregor den Sänger in Köln, der Stadt, in der er seinen ersten Plattenvertrag erhält und seine unvergleichliche Karriere startet. Mit Songs wie "Hello Again", "Ti Amo" oder "Fremde oder Freunde" singt er sich in die Herzen seiner Fans und steht mit seinen 71 Jahren immer noch auf den größten Bühnen des Landes. Mit Gregor spricht Howard Carpendale über die Höhen und Tiefen des Showgeschäfts, über seinen Plan, die Bühne hinter sich zu lassen, und was er sich für seine Karriere noch alles vorgenommen hat.



Die 5. Folge "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" sehen die Zuschauer bei VOX am 20. Juni um 20:15 Uhr, im Anschluss folgt "Die Michael-Patrick-Kelly-Story" sowie "Meylensteine" mit Sänger Howard Carpendale.



Hashtag zur Sendung: SingMeinenSong



Alle Folgen von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" sind noch 7 Tage nach Ausstrahlung der letzten Folge kostenlos bei TVNOW.de abrufbar. Und die Zuschauer, die die neu entstandenen Coversongs auch zu Hause hören wollen, können die Compilation "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert Vol. 4" in der Standard-Version mit den 15 besten Songs oder als Deluxe-Variante erstmals mit allen 43 Songs aus der vierten Staffel seit dem 9.6. überall käuflich erwerben. Außerdem ist das Album "Meylensteine Vol. 2" seit dem 26.5. als Digipack erhältlich und beinhaltet alle Songs und Duette aus der Sendung. Mit von der Partie sind "Sportfreunde Stiller", "Mia", Howard Carpendale, "Alphaville", "Höhner" und Helene Fischer.



Interviews und weitere Infos finden Sie im Kommunikationsportal unter https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/pressemappe/Sing-mein en-Song-Das-Tauschkonzert-00001/



Die 5. Folge der 4. Staffel "Sing meinen Song" können Sie sich hier vorab anschauen: https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/tv-pr ogramme/vox/tv-preview/



OTS: VOX Television GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6952 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6952.rss2



Pressekontakt: Katrin Bechtoldt VOX Kommunikation katrin.bechtoldt@mediengruppe-rtl.de T: +49 221 456-74404