FRANKFURT (Dow Jones)--Die ersten von einem EU-Austritt Großbritanniens (Brexit) betroffenen Banken haben nach Aussage der Deutschen Bundesbank Banklizenzen für Deutschland beantragt. Der im Vorstand der Deutschen Bundesbank für Bankaufsicht zuständige Andreas Dombret sprach in einem Interview von "ersten Bewerbungen". Dombret riet den deutschen Banken, sich für die Abwicklung ihrer Euro-Derviate rasch nach einer Alternative zu London umzuschauen und warnte davor, Brexit-Banken über eine laxere Regulierung anzulocken.

"Es gibt erste Bewerbungen. Aber darüber sprechen wir nicht, es ist Sache der Banken, das öffentlich zu machen", sagte Dombret. Er habe "zwei Dutzend Diskussionen" über eine Ansiedlung auf dem Kontinent gehabt, erwarte aber nicht, dass jede in einen Umzug nach Deutschland münden werde. "Ich erwarte, dass die meisten Banken ihre Umzugsentscheidungen bis zur Mitte des Jahres treffen werden. Das bedeutet allerdings nicht, dass sie sie auch bekannt machen werden", fügte er hinzu.

Bafin-Exekutivdirektor Raimund Röseler hatte im Mai gesagt, er habe von einer zweistelligen Anzahl von Banken in Aussicht gestellt bekommen, dass sie sich für Frankfurt entscheiden würden. "Wir gehen davon aus, dass im zweiten Halbjahr die konkreten Anträge reinkommen werden", hatte Röseler gesagt.

Banken sollten sich rechtzeitig um Alternativen für Euro-Clearing kümmern

Dombret äußert sich zuversichtlich, dass sowohl die englischen als auch die kontinentaleuropäischen Banken die nächsten 20 Monate nutzen werden, beiderseits des Kanals wenigstens die grundlegenden Operationen aufzubauen, um den Bankbetrieb aufrechtzuerhalten. Er betrachte die Finanzstabilitätsrisiken aus einem harten Brexit daher als eher begrenzt, sagte er.

Weniger sicher ist das Bundesbank-Vorstandsmitglied, ob die Institute schon genug getan haben, um eine Abwicklung ihrer Euro-Derivaten außerhalb Londons abzusichern. Zwar hänge die Notwendigkeit einer solchen Verlagerung stark vom Ergebnis der Brexit-Verhandlungen ab, doch würde eine Verlagerung einen so hohen administrativen Aufwand bedeuten, dass die Banken nicht zu lange warten sollten.

"Es wäre aus Sicht der Banken ratsam, sich auf einen deutlich eingeschränkten Zugang zu in London beheimateten zentralen Gegenparteien einzustellen", sagte Dombret und fügte hinzu: "Ich bin mir nicht sicher, in welchem Umfang diese Vorbereitungen wirklich schon begonnen haben."

Dombret: Müssen Zugriff auf Clearing haben

Die EU-Kommission plant eine schärfere Regulierung zentraler Gegenparteien, über die Derivategeschäfte abgewickelt werden müssen. Dabei könnten auch Standortfragen eine Rolle spielen, hatte sie kürzlich mitgeteilt. Dombret sagte zu diesem Thema: "Eine lebenswichtige Infrastruktur wie Clearing-Häuser darf nicht außerhalb unseres Zugriffs sein."

Gegenwärtig werden rund 75 Prozent der auf Euro lautenden Derivate von LCH gecleart, einer Tochter der London Stock Exchange. Dombret sagte, welchen Teil dieses Geschäfts Frankfurt auf sich ziehen könne, sei für ihn nicht relevant. "Für uns Aufseher ist wichtig, dass wir alle Rechte bekommen, die wir benötigen, um die Clearing-Häuser direkt zu überwachen und die Rechte, die wir brauchen, um direkt zu intervenieren, wenn etwas schief läuft."

Das Bundesbank-Vorstandsmitglied warnte davor, im Standortwettbewerb um Banken in einen Deregulierungswettbewerb zu verfallen. Die europäischen Aufsichtsbehörden müssten "Hand in Hand" arbeiten, um den Übergang zu einem Post-Brexit-Finanzsystem so reibungslos wie möglich zu gestalten.

Dombret fordert "gemeinsamen Ansatz" beim Umgang mit Brexit-Instituten

"Wir sollten einen gemeinsamen Ansatz wählen und zusammenarbeiten, wenn es darum geht, den Banken eine Orientierung zu geben, zum Beispiel in Bezug auf Lizensierungen und Prozesse", sagte Dombret. Der Brexit bedeute nicht nur viel Arbeit für Banken, er sei auch ein Test für die Fähigkeiten der Aufsichtsbehörden.

Dombret zufolge würde die Bundesbank anderen Aufsichtsbehörden ihre Hilfe anbieten. "Ich sehe bisher zwar noch keine Probleme, aber ich wäre natürlich bereit, unsere Kapazitäten unseren Kollegen in anderen europäischen Städten und Ländern anzubieten, um Engpässe zu verhindern - unter der Voraussetzung, dass uns selbst dann nicht ebenfalls Engpässe drohen."

Dombret äußerte außerdem die Hoffnung, dass auch London selbst keinen Deregulierungswettlauf in Gang setzen werde. "Wer auch immer so einen Abwärtswettlauf beginnt, verlieren würden am Ende alle", warnte er. Bisher habe er die britischen Kollegen als sehr stabilitätsorientiert kennengelernt.

Expertise von Banken- und Versicherungsaufsicht könnte gebündelt werden

Im Wettbewerb um den Standort der Bankenaufsichtsbehörde Eba, die London verlassen wird, sieht Dombret durchaus Vorteile für Frankfurt. Der Vorschlag für Frankfurt beruhe darauf, dass Frankfurt jetzt schon viele Finanzaufsichtsbehörden beherberge und es sich in der Vergangenheit gezeigt habe, dass das Vorteile biete: "Wir haben hier kurze Wege, und wir haben hier das Humankapital - ich glaube, das steckt hinter dieser politischen Diskussion", sagte er. Allerdings wolle er sich an dieser Diskussion nicht beteiligen.

Die Idee, die Eba mit der in Frankfurt beheimateten Versicherungsaufsicht Eiopa zusammenzulegen, lehnt Dombret nicht generell ab. "Man kann Versicherungsrisiken nicht von Bankenrisiken trennen, auch wenn sie verschieden sind. Die Expertise zusammenzufassen, könnte sehr sinnvoll sein", sagte er unter Verweis auf die deutsche Finanzaufsichtsbehörde Bafin. Allerdings sollten Banken- und Versicherungsaufsicht weiterhin separat geführt werden, um eine Überforderung zu verhindern.

