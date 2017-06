Alle suchen Entwickler, viele Stellen bleiben unbesetzt. Wie finden Recruiter fachlich geeignete Tech-Talente, die auch noch menschlich ins Team passen? Die ersten Hinweise gibt der Lebenslauf.

Der Lebenslauf ist üblicherweise das Herzstück einer Bewerbung. Wenn man jedoch auf der Suche nach Techies ist, reicht das oft nicht aus. Zwar enthält der Lebenslauf alle grundlegenden Informationen zum Bewerber, doch wenn es darum geht, den besten Entwickler, Datenanalysten oder technischen Account Manager einzustellen, kommt es auch auf die Soft Skills an - und die findet man nicht im Lebenslauf.

Persönlichkeit und persönliche Ansprache im Anschreiben

Vor ein paar Jahren hat Joel Spolsky, CEO der Entwickler-Plattform Stack Overflows, auf seinem Blog geschrieben, dass Lebensläufe und Bewerbungsschreiben besonders dann hilfreich sind, wenn man Bewerber aussortieren will. Viel von dem, was er damals geschrieben hat, ist heute noch aktuell.

Während ein Recruiter wohl kaum Erfolg haben wird, wenn er eine generische Recruiting-Mail an eine große Anzahl von Kandidaten schickt, wird auch ein Bewerber mit einem generischen Anschreiben erfolglos bleiben. Wenn man der Bewerbung schon ansieht, dass der Kandidat sie an verschiedene Unternehmen verschickt, sollten die Alarmglocken klingeln. Daher sollte man darauf achten, ob der Bewerber seine Hausaufgaben gemacht und sich mit dem Unternehmen und seiner potenziellen Stelle gründlich auseinandergesetzt hat.

Zunächst muss man darauf achten, ob der Kandidat in seinem Anschreiben deutlich macht, warum er den Job will. Ist ihm die Zusammenarbeit mit den anderen Teammitgliedern wichtig oder beschreibt er ein technisches Problem, das er lösen will? Ein Bewerber, der an einem spezifischen Beispiel erklären kann, was ihn an dem Unternehmen interessiert, ist sehr wahrscheinlich eine gute Wahl.

Im zweiten Teil des Anschreibens sollte der Bewerber erklären, warum er der richtige Kandidat für den Job ist. Wenn er überzeugende Argumente liefert, weshalb das Unternehmen ihn braucht, ist er ein guter Kandidat für ein Bewerbungsgespräch.

Programmieren aus Leidenschaft

Die Begeisterung, die ein Entwickler für das Coden hat, ist wohl sein größtes Kapital. Viele Top-Talente haben schon sehr früh damit angefangen, ihre Programmierkenntnisse ...

