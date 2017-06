STUTTGART (dpa-AFX) - Nach einem kritischen Medienbericht nimmt das Verkehrsministerium Abstand von dem Gedanken, zur Überwachung von geplanten Fahrverboten automatisch Autokennzeichen zu erfassen. "Dieses Mittel wollen wir nicht einsetzen", sagte ein Sprecher vom baden-württembergischen Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Mittwoch in Stuttgart. Zuvor hatte die "Südwest Presse" berichtet, das Verkehrsministerium habe das Innenministerium gebeten, den Einsatz einer automatischen Kennzeichenerfassung zu prüfen. An Tagen mit extrem hoher Luftbelastung soll es in Stuttgart ab 2018 Fahrverbote für Diesel geben, die die jüngste Abgasnorm Euro 6 nicht erfüllen. Die Kontrollen zur Einhaltung des Fahrverbotes gelten als schwierig./bg/DP/men

