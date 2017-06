FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Post will ihre Modellpalette an Elektrofahrzeugen erweitern und geht dafür eine Partnerschaft mit dem US-Autokonzern Ford ein. Die Streetscooter GmbH, ein Tochterunternehmen der Post, will zusammen mit Ford in Deutschland batteriebetriebene Lieferfahrzeuge fertigen.

Basis sei ein Ford-Transit-Fahrgestell, das nach Vorgaben der Post ausgestattet und ab Juli produziert werden soll. Bis Ende 2018 sollen mindestens 2.500 Fahrzeuge im Einsatz sein. Das Gemeinschaftsprojekt steige mit diesem Volumen zum größten Produzenten batterieelektrischer mittelschwerer Lieferfahrzeuge in Europa auf, so die beiden Unternehmen.

Der DAX-Konzern produziert bereits den kleineren Elektrolieferwagen Streetscooter, der mittlerweile auch Dritten angeboten wird. Dessen Fertigungskapazität soll bis Ende 2017 auf bis zu 20.000 verdoppelt werden.

June 14, 2017

