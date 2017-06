Frankfurt - Die ZEW-Umfrage zeichnet kein einheitliches Bild, so die Analysten der Helaba.Während die bessere Lagebeurteilung (88 nach 83,9) auf eine steigende Wachstumsdynamik schließen lasse, sei die Erwartungshaltung (18,6 nach 20,6) nicht mehr ganz so rosig. Dennoch habe sich die Stimmung an den Aktienbörsen aufgehellt, Staatsanleihen hätten dagegen an Attraktivität eingebüßt.

