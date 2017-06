Frankfurt - In den meisten deutschen Städten und Landkreisen stehen die Preise von Eigentumswohnungen und Mieten nicht mehr im Einklang, warnen Forscher. In den größten deutschen Städten könnten die Kaufpreise deutlich nachgeben. Mit einem international anlegenden Immobilienfonds wie dem grundbesitz global (ISIN DE0009807057/ WKN 980705) verteilen Anleger die Risiken und nutzen weltweit Renditechancen so die Experten von DWS Investments.

