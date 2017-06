Berlin / Le Bourget (ots) - ILA Berlin präsentiert sich vom 25. bis 29. April 2018 als Marketingplattform für Innovationen und technische Entwicklungen aus der gesamten Luft- und Raumfahrtindustrie



Der Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e. V. (BDLI) sowie die Messe Berlin GmbH haben die internationale Akquisitions-, Presse- und Werbekampagne zur ILA Berlin 2018 gestartet. Die High Tech-Messe wird sich vom 25. bis 29. April 2018 auf dem Berlin ExpoCenter Airport als Marketingplattform für Innovationen und technische Entwicklungen aus der gesamten Luft- und Raumfahrtindustrie präsentieren. Zukunftsfelder wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung, 3D-Druck / bionisches Design oder Industrie 4.0 stehen im Mittelpunkt. Die Produkte der Spitzentechnologie werden auch im ILA-Flugprogramm zu erleben sein. Die 2016 initiierte Neuausrichtung der ILA greift richtungsweisende Themen der global aufgestellten Branche auf und kommt auch im neuen ILA-Claim "Innovation and Leadership in Aerospace" zum Ausdruck.



Unter der bekannten URL www.ila-berlin.de können sich Aussteller ab sofort für die ILA 2018 registrieren. Bei Anmeldung bis zum 31. Oktober 2017 erhalten Aussteller einen Frühbucherrabatt von zehn Prozent auf die Standfläche.



Zu den Ausstellungsschwerpunkten der ILA 2018 zählen "Aviation", "Space", "Defense & Security" sowie "Suppliers" mit dem International Suppliers Center ISC. "Special Features" beinhalten Ausstellungsbereiche wie das ILA Future Lab, die UAV Base, die ILA HeliLounge oder das ILA CareerCenter. Parallel zur Messe läuft ein hochkarätiges Konferenzprogramm zu aktuellen Themen und künftigen Herausforderungen der Aerospace-Branche. Daneben bietet die ILA zahlreiche Matchmaking- und Networking-Angebote.



Auf der ILA 2016 zeigten über 1.000 Aussteller aus 37 Ländern ein breites Spektrum ihrer aktuellen High Tech-Produkte sowie Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Insgesamt 150.000 Fach- und Privatbesucher informierten sich auf dem 250.000 Quadratmeter großen Berlin ExpoCenter Airport. Rund 200 Fluggeräte wurden im Flugprogramm und auf dem Freigelände vorgestellt.



Das ILA-Messeteam ist vom 19. bis 25. Juni auf dem über 2.000 Quadratmeter großen deutschen Gemeinschaftsstand auf der Paris Air Show in Le Bourget vertreten (Halle 2C, Stand C372).



