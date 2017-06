Ausschließlich in Aachen laufen sie vom Band, die berühmten Goldhasen, Weihnachtsmänner und anderen Schokoladenhohlkörper von Lindt - millionenfach, sowohl für den deutschen Markt als auch für den Export in alle Welt. Die Produktion läuft dafür oftmals praktisch rund um die Uhr, für die eingesetzte Produktionstechnik ist das per se schon eine gewaltige Herausforderung.

Doch bei Lindt kommt noch eine andere Komponente hinzu: "Es darf so gut wie nie vorkommen, dass ein Produkt nicht lieferfähig ist", sagt Dirck Ley, Leiter der Abteilung Betriebstechnik bei Lindt & Sprüngli in Aachen. Deshalb setzt Lindt & Sprüngli in Aachen nicht nur auf extreme Automatisierung, zum Teil mit speziellen Robotern, sondern unter anderem auch auf 75 Hochleistungsetikettierer vom Typ Herma 400 samt maßgeschneidertem Servicekonzept, das äußerst schnelle Reaktionszeiten und definierte Wartungsintervalle beinhaltet. Dazu gehört eine komplette Revision der Etikettierer durch den Herma-Service in der kurzen Saisonpause, wenn die Produktion der Osterhasen abgeschlossen ist und bevor die Produktion der Weihnachtsmänner anläuft. Denn die vorbeugende Instandhaltung hat für Ley und seine Mitarbeiter in der Betriebstechnik eine überragende Bedeutung. "Aber Herma weiß seit 30 Jahren, wie wir ticken, und dass die Lieferfähigkeit absolute Priorität hat. Etikettierer sowie Servicequalität und -verfügbarkeit sind für uns optimal darauf abgestimmt", sagt Ley.

Im Lindt-Werk in Aachen sind praktisch ausschließlich Hochleistungsetikettierer vom Typ Herma 400 im Einsatz, in manchen Linien arbeiten bis zu drei von ihnen: für das Preis-, das Verschluss- und mitunter für ein zusätzliches Werbeetikett, den "Störer". Keine leichte Aufgabe: "Bei uns muss jedes einzelne Etikett perfekt sitzen", betont ...

Den vollständigen Artikel lesen ...