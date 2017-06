Düsseldorf (ots) - Alle 15 Minuten erhält ein Mensch in Deutschland die niederschmetternde Diagnose Blutkrebs. Viele Patienten sind Kinder und Jugendliche, deren einzige Chance auf Heilung eine Stammzellenspende ist. Aber: Jeder fünfte Leukämie-Patient findet keinen Spender und ist zum Sterben verurteilt.



In Zusammenarbeit mit der DKMS gemeinnützige GmbH hat das Düsseldorfer Familienunternehmen Klüh Service Management GmbH jetzt eine Betriebstypisierung für die Mitarbeiter der Frankfurter Region ins Leben gerufen. Alle Mitarbeiter wurden vorab umfassend über die Kriterien und Ausmaße einer Knochenmarksspende informiert und aufgeklärt. Am Dienstag, 13. Juni 2017, ließen sich einige Dutzend Mitarbeiter des Unternehmens in der Frankfurter Niederlassung für die DKMS registrieren.



"Wir werden diese Aktion noch in diesem Jahr mit weiteren Niederlassungen durchführen. Selbstverständlich stellen wir alle unsere Mitarbeiter für diesen Tag frei und übernehmen die anfallenden Kosten für die Registrierung. Die Typisierung unserer Mitarbeiter bei der DKMS ist eine weitere Maßnahme, mit der wir als erfolgreiches Unternehmen unsere soziale Verantwortung wahrnehmen möchten.", so Reiner Worbs, HoldingGeschäftsführer von Klüh.



Der Multiservice-Anbieter, der im Raum Frankfurt mehr als 2.000 Mitarbeiter beschäftigt, ist in der Bankenmetropole einer der führenden Dienstleister für infrastrukturelle Services. Zu den Kunden in der Region zählen u. a. zahlreiche Banken, Deutschlands größter Verkehrsflughafen sowie das Universitätsklinikum der Stadt.



Über Klüh:



Die Klüh Service Management GmbH ist ein weltweit agierender Multiservice-Anbieter. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Unternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen und bietet gebündelte Services mit hoher Fertigungstiefe. Tätigkeitsfelder sind neben Cleaning, Klinik-Dienstleistungen, Catering, Gebäudemanagement, Security- und Personal-Services, sowie Airport-Dienstleistungen. Das Unternehmen setzt mit rund 49.000 Mitarbeitern in acht Ländern über 770 Mio. Euro um (2016).



OTS: Klüh Service Management GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/31416 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_31416.rss2



Pressekontakt: osicom | Wolfgang Osinski | Tel.: 0211 15 92 62-60 | wolfgang.osinski@osicom.de Klüh Service Management GmbH | Ivanka Pataca | Tel.: 0211 90 68-232 | i.pataca@klueh.de