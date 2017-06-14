DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME ISIN BIS/UNTIL
TRANSOCEAN 07/18 US893830AS85 14.06.2017 HZE/EOT
TRANSOCEAN 12/17 US893830BD08 14.06.2017 HZE/EOT
TRANSOCEAN 02/18 US893830AK59 14.06.2017 HZE/EOT
TRANSOCEAN 11/21 US893830BB42 14.06.2017 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME ISIN BIS/UNTIL
TRANSOCEAN 07/18 US893830AS85 14.06.2017 HZE/EOT
TRANSOCEAN 12/17 US893830BD08 14.06.2017 HZE/EOT
TRANSOCEAN 02/18 US893830AK59 14.06.2017 HZE/EOT
TRANSOCEAN 11/21 US893830BB42 14.06.2017 HZE/EOT