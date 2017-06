Bad Marienberg - Bundesbankpräsident Jens Weidmann hat sich für die Entwicklung nationaler Anleihenmärkte in afrikanischen Ländern ausgesprochen. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der Deutschen Bundesbank:"Nationale Anleihemärkte sind das erste Mittel der Wahl, um sich privates Investitionskapital zu beschaffen", sagte er bei der "Afrika-Partnerschaft"-Konferenz in Berlin. Die Veranstaltung ist Teil der unter deutscher G20-Präsidentschaft gestarteten Initiative "Compact with Africa".

