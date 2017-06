Linz - Eine Erhöhung der Federal Funds Rate heute Abend ist am Markt fast zu 100% eingepreist, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Uneinigkeit bestehe bezüglich der weiteren Zinserhöhungen in den USA. Der FED-Ausblick signalisiere schnellere Anhebungen, als die Marktteilnehmer erwarten würden. Am Nachmittag, im Vorfeld der Zinsentscheidung, würden US-Inflationsdaten für den abgelaufenen Monat veröffentlicht. Erwartet werde eine Abschwächung der Inflation wegen sinkender Energiepreise. Falls heute eine Überraschung aus den USA komme, könnte der Dollar zulegen. (14.06.2017/alc/a/a)

