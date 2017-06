Frankfurt - Union Investment hat das Einkaufszentrum Area Sur in Jerez de la Frontera mit einer Mietfläche von rund 47.000 m2 verkauft, so die Union Investment Real Estate GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...