Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat eine durchwachsene Bilanz bei der Integration von Flüchtlingen gezogen.



Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg sagte am Mittwoch im rbb-Inforadio, insgesamt sei man "sehr viel professioneller geworden". In manchen Kommunen laufe die Integration schon sehr gut - in anderen, die viele Flüchtlinge aufgenommen haben, allerdings auch etwas schleppender.



Bei der Unterbringung der Flüchtlinge stehe man gut da, so Landsberg. Nötig seien aber mehr Sprachkurse. "Es darf nicht sein, dass jemand monatelang auf so einen Kurs wartet. (...) Es gibt einfach zu wenige Sprachlehrer - das ist auch noch ein Problem."



Auch bei der Integration in den Arbeitsmarkt müsse mehr geschehen. Viele Flüchtlinge seien nach ihrer Anerkennung auf Hartz-4-Leistungen angewiesen. "Man wird wahrscheinlich mittelfristig eine öffentlich geförderte Beschäftigung für diese Personen brauchen." Landsberg verwies dabei auch auf positive Erfahrungen aus Dänemark. "Die Dänen (...) machen von Anfang an eine Kombination aus Arbeit oder Berufsorientierung und Sprachkurs, und so wie sie es berichtet haben, läuft das ganz gut."



