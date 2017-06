Die Big 5 Tech-Werte erholen sich von ihrem Kursrutsch. Genau zur richtigen Zeit. Denn es ist E3 in Los Angeles. Auflauf der Konsolen- und Spielehersteller. Microsoft stellt dort die neue Xbox vor. Ein Event wie eine Apple-Präsentation ist es nicht, oder Vivien Sparenberg von Vontobel? Kritik an der Xbox und der jüngste Absturz der GAFAM-Titel Apple, Amazon, Google, Microsoft und Facebook - dennoch ist für Microsoft die Jagd nach neuen Allzeithochs nicht unbedingt vorbei, sagt Vivien Sparenberg von Vontobel im Gespräch mit Antje Erhard, denn Analysten haben ein Kursziel von 75 Dollar für die Aktie, da sei noch Luft. Auf dem Konsolenmarkt scheint selbige jedoch dünner zu werden: Kritik an der Xbox, Sony als Marktführer im Nacken bzw. Voraus - "Microsoft ist aber mehr als Konsolen".