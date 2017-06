Amazon, Apple und Alphabet haben in den vergangenen Jahren ihren Status als Megatrends unterstrichen. Michael Proffe, proffe-publishing.com, hatte die Aktien an dieser Stelle bereits im Jahr 2011 vorgestellt. Seitdem ging ging es für alle drei Werte deutlich nach oben. Auch im Vergleich zum S&P 500 stehen Amazon, Apple und Alphabet sehr gut da. Der Trendfolger erläutert außerdem, wie Anleger am besten von der Performance solcher Megatrends profitieren können.