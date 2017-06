Köln (ots) -



Vom 16. Juni bis 18. Juni 2017 finden an der Sportschule der Bundeswehr in Warendorf erneut die "Bundeswehr Olympix" statt. Insgesamt 500 Jugendliche in 125 Teams aus ganz Deutschland treten in einem sportlichen Wettkampf gegeneinander an. Die Mädchen und Jungen im Alter zwischen 16 und 20 Jahren werden bei der Überwindung von 23 Hindernissen nicht nur zeigen müssen, dass sie dem Parcours körperlich und auch geistig gewachsen sind, sondern zugleich erfahren, was sie im Team zu leisten imstande sind. Auf dem etwa 7,5 Kilometer langen Hindernisparcours erwarten die Jungen- und Mädchenteams aus jeweils vier Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmern am 17. Juni Stationen wie die Sandgrube, die Eiswasserrutsche und der "Gipfelstürmer" (Kletterhindernis), deren Bewältigung sie an ihre Grenzen bringen wird. Die jeweils fünf schnellsten Teams werden sich am Folgetag im Finale messen. Die Gewinner erhalten als Hauptpreis einen Segeltörn mit der Deutschen Marine. "Die Jugendlichen können bei der Bundeswehr lernen, dass man es im Team schaffen kann, über seine eigenen Grenzen hinauszugehen", sagt Dirk Feldhaus, der Beauftragte für die Kommunikation der Arbeitgebermarke Bundeswehr. "Sie erfahren etwas über sich selbst und darüber, dass körperliche Stärke und geistige Fitness zwar wichtig sind, aber allein nicht immer ausreichen". Die Sportschule der Bundeswehr bietet für die Austragung der Bundeswehr Olympix eine gute Infrastruktur. Hier trainieren auch die Spitzensportler der Bundeswehr, die stetig daran arbeiten, an ihre Grenzen zu gehen und das Beste für sich und ihr Team zu erreichen. Impressionen der Bundeswehr Olympix 2016: https:// www.bundeswehrentdecken.de/bundeswehr-olympix/rueckblick-bundeswehr-o lympix-2016 Medienvertreter sind am Samstag, den 17. Juni 2017, eingeladen, die Veranstaltung zu begleiten.



Hinweise für die Medien:



Termin: Samstag, den 17. Juni 2017, ab 09:00 Uhr Bitte führen Sie ein gültiges Ausweisdokument mit



Ort: Sportschule der Bundeswehr in Warendorf Dr.-Rau-Allee 32, 48231 Warendorf



Das Presseteam wird Sie am Eingang der Sportschule der Bundeswehr empfangen



Ansprechpartner:



Stabsfeldwebel Holger Ehrich Telefon: (0221) 9571 - 4001 E-Mail: pizpersonal@bundeswehr.org



