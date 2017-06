Pfäffikon (ots) -



Die Zukunft des Dieselantriebs für Personenwagen wird derzeit

kontrovers diskutiert. Aktuelle Eurotax-Analysen zeigen, dass sich

der Markt für Dieselfahrzeuge und Benziner sowohl bei Neuwagen als

auch bei Occasionen unterschiedlich entwickelt. Bei den

Neuzulassungen hat der Diesel in den letzten Monaten erstmals

Marktanteile verloren, wobei nicht alle Fahrzeugsegmente gleich stark

betroffen sind. Auch bei den Restwerten zeigen die Selbstzünder eine

leicht schwächere Performance, ohne dass es Anzeichen für einen

grösseren Wertverfall gibt.



Roland Strilka, Group Director Insights & Analysis DACH bei

Eurotax, sieht mehrere Gründe für die aktuell stärkere Performance

von Benzinern: «Zum einen ist der Volumendruck durch das steigende

Angebot von jungen Diesel-Occasionen - unter anderem aus dem

Flottenmarkt - zu nennen. Eine nicht unbedeutende Rolle spielt

ausserdem die omnipräsente und derzeit überwiegend negative

Diesel-Berichterstattung in den Medien. Zu guter Letzt sind auch die

Diskussionen um Diesel-Fahrverbote in ausländischen Grossstädten oder

aber die Verlautbarungen einzelner Hersteller, sich mittelfristig von

Selbstzündern verabschieden zu wollen, dem Diesel-Image nicht

zuträglich».



Haben Dieselfahrzeuge eine Zukunft?



Für Fahrzeuge mit Dieselmotoren spricht, dass diese in der Regel

sowie unabhängig von der Messmethode die bessere CO2-Effzienz

aufweisen als Benziner. Sie werden deshalb für das Erreichen von

politisch festgelegten CO2-Flottenzielen noch länger notwendig sein,

obschon diesbezüglich bei Benzinern bereits deutliche

Effizienz-Fortschritte erzielt worden sind. Zudem haben die

Hersteller das Gros ihrer alternativ angetriebenen Modelle erst für

2020 bis 2025 angekündigt.



«Dieselfahrzeuge werden unsere Branche noch eine Weile

beschäftigen und sie werden ohne externe Einflüsse vermutlich auch

nicht so bald drastisch an Berechtigung und an Wert verlieren», fasst

Roland Strilka die aktuelle Marktsituation zusammen.



