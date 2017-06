Hamburg/München (ots) -



Wenn Kinder ins Krankenhaus kommen, brauchen sie die Eltern an ihrer Seite. Die McDonald's Kinderhilfe Stiftung setzt sich seit 30 Jahren für die Gesundheit und das Wohlergehen von Kindern in Deutschland ein und betreibt unter anderem bundesweit 22 Ronald McDonald Häuser in der Nähe von Kinderkliniken als Zuhause auf Zeit für Familien schwer kranker Kinder.



In einem Sonderheft, das der Juli-Ausgabe von ELTERN beiliegt, widmet sich die Zeitschrift der Situation von Familien mit schwer kranken Kindern: Was passiert, wenn mein Kind schwer erkrankt? Wo finde ich Hilfe und was steht mir zu?



Knapp eine Million Kinder und Jugendliche* werden jährlich stationär in Deutschland behandelt. Eine Studie von Kantar Public (ehemals TNS Infratest Sozialforschung) im Auftrag der McDonald's Kinderhilfe legt erstmals die Situation von Familien mit schwer kranken Kindern dar. Rund 70 Prozent aller befragten Eltern sehen ein Risiko, im Fall einer Erkrankung des Kindes zum Sozialfall zu werden. Viele fühlen sich dabei im Stich gelassen: Ca. 60 Prozent der Eltern von schwer erkrankten Kindern sind der Meinung, dass sie von Politik und Gesellschaft nicht ausreichend unterstützt werden.



Neben der stärkeren Unterstützung durch die Politik und finanzielle Hilfen (78 Prozent der betroffenen Eltern) sowie mehr Entlastung durch den Arbeitgeber (74 Prozent) wünschen sich Familien mit schwer kranken Kindern vor allem flächendeckende Möglichkeiten einer kliniknahen Unterkunft (80 Prozent).



