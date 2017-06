Luxembourg/Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Ab dem 19. Juni dreht sich beim Energy Drink 28 BLACK alles ums Musik machen. Nachdem der Energy Drink gerade sein Angebot um die absolut Club-taugliche Sorte Baobab erweitert hat, wird nun der beste Remix des 28 BLACK Tunes gesucht. Bekannt ist dieser aus der 28 BLACK Baobab TV-Werbung. Bei dem Contest gilt es, den 28 BLACK Tune neu abzumischen und bis zum 16.07.2017 auf www.28black.de hochzuladen. Danach kann dann zwei Wochen lang für die hochgeladenen Remix-Versionen gevotet werden. Der Sieger des Contests erhält einen Jahresvorrat 28 BLACK, unter allen, die gevotet haben, werden 28 BLACK 4-Packs, ein Denon-Plattenspieler und Kopfhörer von Beats by Dr. Dre verlost.



"Musik ist ein Thema, das einfach alle interessiert", so Felin-Joy Sade, Marketing Director bei 28 BLACK. Deshalb haben wir für 28 BLACK eine Melodie komponieren lassen, die ein breites Publikum anspricht. Mit dem Remix-Contest gehen wir aber noch einen Schritt weiter, denn wir bieten eine interaktive Plattform sowohl für diejenigen, die gerne aktiv Musik machen, als auch für diejenigen, die Musik einfach nur hören wollen." Für den Remix-Contest wurde eigens eine 28 BLACK Langversion komponiert, die ab dem 19. Juni unter www.28black.de und auf YouTube zu hören ist. Daniel Bukowski, der alle Songs für 28 BLACK komponiert und produziert hat, ist von der Idee des Remix-Contests begeistert: "Remixen ist eine eigene Kultur und ich bin gespannt, was die Fans von 28 BLACK alles abmischen werden. Die Bandbreite beim Remixen ist ja groß - von leichten Veränderungen bis hin zu kompletten Neuinterpretationen ist alles drin." Die Tonspuren des 28 BLACK Tunes stehen ab dem 19. Juni zum Download bereit. Die Kampagne wird zielgruppengerecht über Social Media, Print und Online aktiviert. Alle Infos zur Kampagne gibt es unter www.28black.de.



Über 28 BLACK



28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben, die ein ausgewähltes Portfolio an innovativen Erfrischungsgetränken im Premium-Segment anbietet. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid Drinks AG (www.splendid-drinks.com).



28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin und Konservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei.



OTS: Splendid Drinks AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/114117 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_114117.rss2



Pressekontakt: C.M.W. Canadian Mineral Water Dev. S.A. Sibylle Erler 5, rue Heienhaff L-1736 Senningerberg (Luxembourg) Tel.: +352 26 71 39 50 s.erler@cmw.lu



Vertriebskontakt CALIDRIS 28 Deutschland GmbH Nicole Rezgui Kurfürstendamm 37 D-10719 Berlin Tel.: +49 30 688 34 25 20 sales@calidris28.com