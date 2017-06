Bei dem Großbrand in einem Londoner Hochhaus im Stadtteil North Kensington sind am Mittwoch mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Man gehe aber davon aus, dass diese Zahl noch steigen werde, teilte die Londoner Polizei am Mittwochmittag mit.

Mehr als 50 Verletzte wurden in fünf Londoner Kliniken gebracht. Das Feuer war am frühen Mittwochmorgen in dem 24-stöckigen Gebäude ausgebrochen: Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben um 00:54 gerufen worden. Man sei mit 40 Löschfahrzeugen und 200 Feuerwehrleuten vor Ort. Londons Bürgermeister Sadiq Khan bezeichnete den Brand als "schwerwiegenden Vorfall".

Nach Angaben der Feuerwehr ist das Gebäude derzeit stabil, sodass ein Einsturz derzeit nicht befürchtet wird. Die Brandursache war zunächst unklar.