Köln (ots) - Nachwuchs-Spürnasen aufgepasst, denn schon in Kürze nimmt SUPER RTL ein neues Zeichentrick-Format ins Programm, das Kindern die Faszination des Detektivseins spielerisch vermittelt. Ab Montag, 24. Juli feiert Lexi & Lottie - Detektive im Doppelpack (Australien 2017) seinen Einstand im Kinderprogramm TOGGO und nimmt die kleinen Zuschauer mit auf abenteuerliche Verbrecherjagden - selbstverständlich mit einer großen Portion Humor und kindgerecht erzählten Geschichten.



Lexi und Lottie sind 12-jährige Zwillinge, die mit ihren Eltern im Tierpark von Appelheim leben. Gemeinsam mit ihrem besten Freund Fred, der leidenschaftlich gern für die Schülerzeitung schreibt, lösen sie spannende Fälle. Dazu nutzen sie ihren Spürsinn, die Verwechslungsspiele als eineiige Zwillinge und ihr Wissen über Tiere. Fred hilft mit seinen journalistischen Fähigkeiten und wenn ein Erwachsener gebraucht wird, ist Opa zur Stelle.



Gemeinsam finden die beiden Schwestern so die Entführer eines Tigerbabies oder den Dieb des Diamanten, der im Tierpark versteigert werden soll. Sie überführen eine Bankräuber-Bande, die Süßigkeiten-Diebe der Schulkantine, einen falschen Lehrer oder eine Autorin, die sich ein Schwein "ausleiht". Eins ist sicher: Wo Lexi und Lottie auftauchen, haben Schwindler und Tunichtgute schlechte Karten.



