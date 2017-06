München (ots) -



In der neunten Staffel der Erfolgstelenovela "Sturm der Liebe" fanden Leonard Stahl (Christian Feist) und Pauline Jentzsch (Liza Tzschirner) nach einem turbulenten Jahr im Fünf-Sterne-Hotel "Fürstenhof" endlich zueinander. In Folge 2747 (voraussichtlicher Sendetermin: 14. August 2017) kehren die beiden nach einem Kurzbesuch im Jahr 2015 nun erneut für sieben Folgen an den Ort zurück, an dem sie ihre Liebe fanden. Doch der Anlass ist dieses Mal ein ganz anderer.



"Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Es ist, als wäre man nie weggewesen", so Liza Tzschirner über ihre Gastrolle. Ihr Serienpartner Christian Feist bestätigt: "Es fühlt sich an, wie nach Hause zu kommen." Das einstige Traumpaar verließ im Herbst 2014 in Folge 2066 das oberbayerische Nobelhotel, um ein gemeinsames Leben in Wien zu beginnen. Als Überraschungsgäste kehrten sie bereits anlässlich der Hochzeit der darauffolgenden Staffel kurzzeitig an den "Fürstenhof" zurück. Dieses Mal sind es dagegen dramatische Umstände, die Leonards und Paulines Anwesenheit in Bichlheim erfordern...



Liza Tzschirner spielte nach ihrem stürmischen Engagement in diversen TV-Produktionen, darunter "SOKO München" und "Rosamunde Pilcher". Christian Feist war zuletzt in den Fernsehserien "Alles Klara" und "Heldt" zu sehen.



Während sich die einen über ein Wiedersehen freuen, sagt eine andere Darstellerin Adieu: Nach fast 13 Monaten bei "Sturm der Liebe" verabschiedet sich Louisa von Spies von der ARD-Telenovela, um sich künftig neuen Projekten zu widmen. Nach mehreren privaten Rückschlägen kehrt die Figur Desirée Bramigk dem Fünf-Sterne-Hotel in Folge 2748 (voraussichtlicher Sendetermin: 15. August 2017) den Rücken. "Desirée braucht eine Auszeit vom 'Fürstenhof' und Louisa braucht eine Auszeit von Desirée. Ich danke dem gesamten Team sowie allen meinen Fans von Herzen für dieses tolle Jahr!", so von Spies über ihren Ausstieg. Seit Folge 2492 spielt sie die PR-Managerin des "Fürstenhofs".



"Sturm der Liebe", montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten



Im Internet unter www.daserste.de/sturmderliebe/



