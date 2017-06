Frankfurt - Im Vorfeld der heute stattfindenden Sitzung der US-Notenbank FED steigt Gold leicht auf 1.270 USD je Feinunze, so die Analysten der Commerzbank. Eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte sei vom Markt vollständig eingepreist. Daher werde es spannender, wie sich die FED-Vorsitzende Yellen in der anschließenden Pressekonferenz zum geldpolitischen Ausblick der Notenbank äußere. Während die FED selbst nach der heutigen wahrscheinlichen Zinserhöhung von vier weiteren Zinsschritten bis Ende 2018 ausgehe, erwarte der Markt bis dahin nur ein bis zwei Zinsanhebungen. Sollte sich Yellen heute Abend falkenhafter äußern, könnte dies den Goldpreis belasten, zumal in diesem Fall wohl auch der US-Dollar aufwerten würde.

