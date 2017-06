ESCHBORN (dpa-AFX) - Die Deutsche Börse traut sich in den kommenden Jahren trotz der geplatzten Fusion mit der Londoner Börse ein hohes Plus beim Umsatz und Gewinn zu. Der Umsatz soll von 2017 bis 2019 jeweils durchschnittlich zwischen 5 und 10 Prozent zulegen, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Präsentation anlässlich einer Investorenkonferenz in London hervorgeht. Beim Gewinn wird ein Anstieg von 10 bis 15 Prozent erwartet. Damit verlängerte das Unternehmen die Ziele für beide Kennziffern um ein Jahr - bislang war das jeweilige Plus für das laufende und kommende Jahr in Aussicht gestellt worden.

Beim Wachstum will der Börsenbetreiber unter anderem von den neuen Regeln der Finanzmärkte profitieren, die mehr Umsätze auf stärker regulierte Marktplätze treiben soll. Der Börsenbetreiber will zudem in neue Produkte und Plattformen investieren und dabei verstärkt auf die Kosten achten. Dem Unternehmen ist es bereits in den vergangenen Jahren gelungen, wieder auf Wachstum umzuschalten.

In den drei Jahren bis 2016 waren die Erlöse durchschnittlich um knapp sechs Prozent auf knapp 2,7 Milliarden Euro gestiegen. Der Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft war von 2013 bis 2016 durchschnittlich um zirka 16 Prozent pro Jahr auf 747,6 Millionen Euro geklettert./zb/men

