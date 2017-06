Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Die von der Bundesregierung eingeführten Ausschreibungen für die erneuerbaren Energien drücken deren Förderung deutlich. Bei der neuesten Auktionsrunde fiel die durchschnittliche Einspeisevergütung für Solarfelder um knapp 1 Cent auf 5,66 Cent je Kilowattstunde Strom, wie die Bundesnetzagentur mitteilte.

Einen Zuschlag zum Bau ihres Solarfeldes erhielten 32 Projekte mit einer Leistung von zusammen 200 Megawatt. In dieser Runde waren zum ersten Mal seit einem Jahr Gebote auf Acker- und Weideflächen in benachteiligten Gebieten in Bayern und Baden-Württemberg zugelassen. "Das hat zu deutlich gesunkenen Zuschlagswerten geführt", sagte Netzagentur-Vizepräsident Peter Franke. Eine so deutliche Preissenkung habe es bei den Auktionen noch nicht gegeben.

Während bei der vorherigen Ausschreibung das niedrigste Angebot noch bei 6 Cent lag, betrug der höchste Zuschlagswert der jetzigen Juni-Auktion nur 5,9 Cent.

Große Solarfelder dürfen in Deutschland nur begrenzt auf Feldern und Wiesen errichtet werden, um genügend Raum für die Nahrungsmittelproduktion zu lassen. Hauptsächlich gebaut werden dürfen sie an Autobahnen sowie auf ehemaligen Kasernen- und Übungsplätzen der Bundeswehr.

Die bezuschlagten Projekte erhalten die in der Auktion gebotene Förderung für 20 Jahre. Vor einigen Jahren bekamen die Eigner von Solarkraftwerken noch knapp 20 Cent je Kilowattstunde. Kleine Solaranlagen auf Dächern von Eigenheimen sind weiter von der Pflicht zur Auktion ausgenommen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/bam

(END) Dow Jones Newswires

June 14, 2017 06:14 ET (10:14 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.