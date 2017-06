Bonn (ots) - Deutschland wählt am 24. September einen neuen Bundestag. Wie ziehen Bündnis 90/Die Grünen in den Bundestagswahlkampf ein? Mit was für einem Wahlprogramm wollen sie ihre Wähler überzeugen? Darüber entscheiden die Grünen bei ihrem Bundesparteitag vom 16. bis 18. Juni in Berlin. phoenix zeigt den Parteitag an allen drei Tagen live. In Gesprächen mit Experten werden zudem Hintergründe dargestellt. Interviews mit Spitzenpolitikern und Delegierten ergänzen das Programm.



Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt erklärte zuletzt, ihre Partei wolle in der Bundestagswahl ein zweistelliges Ergebnis erreichen, um sich als drittstärkste Kraft im Parlament für Ökologie und Menschlichkeit einzusetzen. Bei den Landtagswahlen im Saarland und in Nordrhein-Westfalen erreichte die Partei dieses Ziel nicht. Und auch laut bundesweiten Umfragen liegen die Grünen bei nur sieben bis acht Prozent.



phoenix zeigt live die Rede des Spitzenkandidaten Cem Özdemir, mit der der Parteitag am Freitag, 16.6., um 16 Uhr beginnt. Moderator vor Ort ist Alfred Schier; um 18 Uhr zieht er zusammen mit Oskar Niedermayer, Politikwissenschaftler der Freien Universität Berlin, eine Bilanz des ersten Tages. Auch Claudia Kade, Leiterin des Ressorts Politik bei der "Welt", kommentiert das Geschehen. Saal-Reporter Sascha Triefenbach ist in der Halle des Velodroms unterwegs und spricht mit Delegierten.



Am Samstag, 17.6., geht es um die Themen Umwelt, Außenpolitik, speziell Europa- und Flüchtlingspolitik, sowie Gleichberechtigung. phoenix ist ab 9.30 Uhr live dabei. Der Parteitag endet am Sonntag, 18.6., mit einer Debatte über soziale Gerechtigkeit, bevor das Wahlprogramm verabschiedet wird. phoenix sendet live von 10 bis 11.30 Uhr und von 13 bis 14 Uhr.



