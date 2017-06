FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Kommission nimmt die Vertriebspraktiken von Nike, Sanrio und Universal Studios genauer unter die Lupe. In drei separaten kartellrechtlichen Untersuchungen prüfen die Wettbewerbshüter, ob bestimmte Vertriebspraktiken von Nike, Sanrio und Universal Studios Händler auf rechtswidrige Weise daran hindern, lizenzierte Merchandising-Produkte wie Bekleidung, Schuhe, Zubehör für Mobiltelefone, Taschen oder Spielzeug, über Grenzen hinweg oder online innerhalb des EU-Binnenmarktes zu verkaufen.

"Wir werden insbesondere untersuchen, ob die Lizenz- und Vertriebspraktiken von diesen drei Unternehmen die Verbraucher am Zugang zu einer größeren Auswahl und zu besseren Angeboten im Binnenmarkt hindern", sagte EU-Kommissarin Margrethe Vestager. Nike, Sanrio und Universal Studios vergeben Lizenzen für einige der weltweit bekanntesten Marken. So vergibt der Sportwarenhersteller unter anderem Lizenzen für die Merchandising-Produkte des FC Barcelona, Sanrio für "Hello Kitty" und Universal Studios für die "Minions" und "Ich - Einfach unverbesserlich".

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 14, 2017 06:17 ET (10:17 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.