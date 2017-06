Seit Anfang des Jahres ist der Preis für Aluminium an der Londoner Metal Exchange (LME) um 12% gestiegen und Aluminium gehört damit zu den Stars der Industriemetallemetalle. Aktuell wird für die Tonne 1 885 USD bezahlt. Allerdings gibt es einige Anzeichen, dass die Höchststände mittlerweile erreicht sein könnten. So sind in Japan, die Prämien für Aluminium im letzten Quartal überraschend zurück gegangen. Dies ist umso erstaunlicher, kam es in Ozeanien - Asiens Hauptlieferant von Aluminium - doch zu Produktionsschwierigkeiten. In Australien und Neuseeland ist die Aluminiumproduktion in den ersten vier Monaten um 12% zurückgegangen und einige Hersteller hatten Probleme. Die Portland...

