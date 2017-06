Der US Präsident Donald Trump wird es nicht verhindern können: Der Kohlekonsum geht weltweit deutlich zurück! Laut eines Energie-Berichtes der BP Plc. sind in 2016 die Kohleproduktion und der -konsum weltweit auf einen Tiefpunkt gesunken. Die Kohlenachfrage sank auf jeden Kontinent außer in Afrika. Global ist sie in 2016 um 1,7% gefallen. Dies steht im Gegensatz zu jährlichen Wachstumsraten von 1,9% in den letzten Jahren, so der BP Report. China, weltweit der größte Energiekonsument hat 2016 so wenig Kohle verbraucht wie seit 6 Jahren nicht mehr und auch in den USA war der Konsum so niedrig wie zuletzt 1970. Die US-Nachfrage fiel um 33,4 Mio. Tonnen...

