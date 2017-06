Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund hat am Mittwoch eine im Januar 2017 begebene und mit einem Kupon von 0,25 Prozent versehene zehnjährige Bundesanleihe zum siebten Mal aufgestockt. Die Deutsche Finanzagentur teilte Titel im Volumen von 2,429 Milliarden Euro der Benchmark-Anleihe zu und nahm Papiere im Umfang von 571 Millionen Euro in den Eigenbestand des Bundes, so dass sich das angepeilte Emissionsvolumen von 3 Milliarden Euro einstellte. Das Bietungsvolumen erreichte einen Wert von 3,544 Milliarden Euro, die Versteigerung war damit technisch überzeichnet.

Die Durchschnittsrendite der im Februar 2027 fällig werdenden Bundesanleihe stellte sich auf 0,26 Prozent ein. Bei der vorherigen Aufstockung im Mai hatte das Papier für Erstzeichner noch mit 0,39 Prozent rentiert. Auch im Sekundärmarkt waren die deutschen Renditen zuletzt gesunken. Bei der Auktion waren Durchschnittspreis und der kleinste akzeptierte Preis identisch. Die Bundesbank akzeptierte 50 Prozent der Gebote zum Minimumspreis und befriedigte zudem 80 Prozent der Offerten auf Nichtwettbewerbsbasis zum gewichteten Durchschnittspreis.

Das Volumen aller in diesem Jahr bereits platzierten Einmalemissionen des Bundes stieg damit auf 86 Milliarden Euro an. Das geplante Jahresemissionsvolumen des Bundes 2017 beträgt 172 Milliarden Euro (ohne inflationsindexierte Anleihen oder Obligation). Daran haben die zehnjährigen Bundesanleihen mit 51 Milliarden Euro einen Anteil von 29,7 Prozent.

Zu der Versteigerung wurden folgende Details bekannt (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherige Auktion vom 24. Mai):

=== Emission 0,25%-ige Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2027 Volumen 3 Mrd EUR Bietungsvolumen 3,544 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 2,429 Mrd EUR Zeichnungsquote 1,5 (1,5) Durchschnittsrend. 0,26 (0,39)% Durchschnittskurs 99,92 (98,66)% Mindestkurs 99,92 (98,65)% Valutierung 16. Juni 2017 ===

