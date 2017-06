Zürich/Essen (ots) -



- Großer Schritt für Karstadt in Richtung digitaler Marktplatz - Karstadt.de wird für Dritte geöffnet - Hood.de ist mit 5 Millionen Angeboten und 7 Millionen Kunden einer der am stärksten wachsenden Marktplätze Deutschlands - Karstadt.de erhält Technologie- und Innovationsschub und treibt digitale Entwicklung entscheidend voran - Gründung der Karstadt Marktplatz GmbH



Die Karstadt Warenhaus GmbH und die Muttergesellschaft SIGNA Retail haben am vergangenen Freitag einen entscheidenden Schritt im Ausbau ihrer Digitalstrategie eingeleitet und die Mehrheit an einem der größten deutschen Online-Marktplätze Hood.de übernommen.



Karstadt CEO Dr. Stephan Fanderl treibt mit dem Kauf von Hood.de die Weiterentwicklung des traditionsreichen Karstadt-Warenhauses (www.karstadt.de) hin zu einem modernen Omni-Channel Marktplatz von morgen weiter voran: "Wir freuen uns mit Hood.de einen innovativen Partner mit langjähriger E-Commerce-Erfahrung an unserer Seite zu wissen, der technologisch auf höchstem Niveau arbeitet. Unsere Zusammenarbeit sehen wir als Chance, den Wandel vom traditionsreichen Warenhaus hin zu einem zukunftsorientierten digitalen Omni-Channel Unternehmen weiter zu beschleunigen."



Karstadt und die Muttergesellschaft SIGNA Retail übernehmen 70% des stark wachsenden Onlinemarktplatzes Hood.de. Die restlichen Anteile werden weiterhin vom Unternehmensgründer Ryan Hood gehalten, der Hood.de auch zukünftig eigenständig führen wird. Zusammen mit Karstadt wird Hood.de zukünftig am weiteren Wachstum und Ausbau eines gemeinsamen Onlinegeschäfts arbeiten.



Schon jetzt ist Hood.de mit derzeit über 5 Millionen Angeboten und rund 7 Millionen Kunden einer der am schnellsten wachsenden Online-Marktplätze Deutschlands. Das vom Online-Pionier Ryan Hood vor 17 Jahren gegründete Unternehmen bietet privaten und gewerblichen Partnern die Möglichkeit, Artikel in über 20.000 Kategorien zum Verkauf einzustellen. Von derzeit 5.000 Händlern werden über 5 Millionen Artikel auf Hood.de angeboten. Das Unternehmen zählt zu den wenigen deutschen Online-Marktplätzen, die bereits heute profitabel betrieben werden.



Stationärer und Online-Handel werden zusammengeführt



Die Übernahme von Hood.de ist der nächste Baustein der von Karstadt CEO Dr. Stephan Fanderl forcierten Strategie "Marktplatz von morgen", in der die Betriebsform Warenhaus sowohl offline als auch online weiterentwickelt und als Multi-Partner Modell auf allen Vertriebswegen umgesetzt wird.



Hood.de wird durch die neu gegründete Karstadt Marktplatz GmbH übernommen, ein Joint Venture von Karstadt Warenhaus und SIGNA Retail. Die Karstadt Marktplatz GmbH soll rund um das Zukunftsmodel "Marktplatz von morgen" weitere Partnerschaften und Akquisitionen vorantreiben und folgt damit der Strategie der SIGNA Retail Gruppe, sämtliche Einzelhandelsbeteiligungen zu Omni- und Cross-Channel-fähigen Marktplätzen auszubauen.



Dr. Stephan Fanderl, Geschäftsführer von Karstadt und SIGNA Retail: "Mit der Übernahme von Hood.de setzen wir uns bewusst vom Wettbewerb ab und gehen den nächsten großen Schritt in Richtung integrierte Omni-Channel Strategie und digitale Marktplatzkompetenz. Wir verbinden künftig die Stärken von 79 Warenhäusern mit einer bereits jetzt erfolgreichen digitalen Plattform, die tausende Anbieter bündelt. So entsteht eine einzigartige Möglichkeit für stationäre als auch reine Online-Konzepte, gemeinsam mit Karstadt Warenhaus das innerstädtische Flächenangebot bedarfsorientiert zu nutzen und somit noch näher am Kunden zu sein."



Ryan Hood, Online-Pionier und Gründer von Hood.de: "Wir sehen aufgrund der enormen Reichweite und dem Bekanntheitsgrad von Karstadt im stationären Handel und unserer 17-Jährigen Erfahrung und Kompetenz im e-Commerce eine ideale Symbiose, um künftig mit einem gemeinsamen Onlinegeschäft weiter zu wachsen."



Über Hood.de



Das im Jahr 2000 von Ryan Hood gegründete Unternehmen bietet sowohl privaten als auch gewerblichen Interessenten die Möglichkeit, Artikel in über 20.000 Kategorien zum Verkauf einzustellen. Mit über 5 Millionen Angeboten täglich und mehr als 7 Millionen Kunden jährlich zählt Hood.de zu den am schnellsten wachsenden Online-Marktplätzen und zeigt darüber hinaus ein unverändert hohes Innovationstempo. So hat Hood.de beispielsweise erst kürzlich als erster Marktplatz in Europa Amazon Pay und Login mit Amazon integriert. Mehr dazu unter: www.Hood.de



Über SIGNA Retail



Die SIGNA Retail Gruppe vereint unter ihrem Dach die vier unabhängigen Handelsplattformen SIGNA Department Store Group, The KaDeWe Group, SIGNA Sports Group sowie die SIGNA Food & Restaurant Group. Jede dieser Plattformen nimmt dabei in ihrem Segment eine führende Marktposition im deutschen wie auch europäischen Einzelhandel wahr. Im deutschen Sport- und Luxusgüterhandel sowie im Warenhausbereich zählt SIGNA Retail bereits heute mit Abstand zu den größten Handelsunternehmen Deutschlands und zu den "Top Five" in Europa. Über 125 Standorte in besten Innenstadtlagen und 54 Webshops in über 15 Ländern tragen zum starken Wachstum der SIGNA Retail Gruppe in Europa bei. Der Fokus liegt auf der konsequenten Weiterentwicklung der Omni-Channel Strategien der einzelnen Handelsplattformen. Die SIGNA Retail Gruppe beschäftig aktuell rund 20.000 Mitarbeiter und erzielt einen gruppenweiten Umsatz von rund 4 Mrd. EUR jährlich. Mehr unter: www.signa.at



Über Karstadt Warenhaus GmbH



Karstadt ist seit 135 Jahren ein führendes Warenhaus mit heute 240 Millionen Besuchern an 79 Top-Standorten in ganz Deutschland. Mit 15.000 Mitarbeitern erwirtschaftet das Unternehmen 2,1 Mrd. EUR Umsatz jährlich. Karstadt hat mit 90 % Brand Awareness eine einzigartige Reputation und verfügt deutschlandweit über ein starkes Logistiknetzwerk und 1,1 Millionen Quadratmeter Verkaufsfläche sowie den Online-Shop karstadt.de. Karstadt handelt als physischer Marktplatz in der Innenstadt rund eine Million eigene Artikel und vier Millionen Artikel seiner Concession-Partner.



