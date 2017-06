Damit automatisiertes Fahren zur Wirklichkeit werden kann, kommt neben der Fahrzeugtechnik auch dem Faktor Mensch und dem Interaktionskonzept eine entscheidende Rolle zu. Um für die aufkommenden Fragen in diesem Bereich passende Antworten für die Automobilhersteller zu finden, ist eine intensive Erforschung von Anzeige-, Bedien- und Übernahmekonzepten für das Automatisierte Fahren sowie anschließendes Testen erforderlich. Wenn das Auto immer mehr Fahraufgaben übernimmt, wird der Fahrer schrittweise vom Lenker zum Beobachter. Für die Interaktion zwischen Mensch und Fahrzeug ergeben sich so ganz neue Frage- und Aufgabenstellungen. Wie genau muss der Fahrer noch über das Verkehrsgeschehen Bescheid wissen? Wie informiert das Fahrzeug den Fahrer am besten, wenn er ins Fahrgeschehen eingreifen soll? Wie interagiert ...

