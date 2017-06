Unterföhring (ots) -



Zwei sehr unterschiedliche Cops, die gemeinsam böse Jungs jagen müssen - dieses Erfolgsrezept aus Hollywood peppte "Scrubs"-Erfinder Bill Lawrence in einer Blockbuster-Adaption für das Fernsehen mit jeder Menge flotter Sprüche auf. Während der eine Cop (Justin Hires) ein Plappermaul aus L.A. ist, das sich um Dienstvorschriften nicht schert, ist sein völlig unentspannter Partner (Jon Foo) ein Paragrafenreiter aus dem fernen Hong Kong. Dafür kann der den Gangstern ganz schön die Karate-Handkante zeigen ... SAT.1 zeigt 13 Folgen von "Rush Hour" ab Montag, 19. Juni 2017, um 22:10 Uhr als Deutschland-Premiere.



Fakten:



- Chaos-Cops statt Chaos-Ärzte: Produzent der Blockbuster-Adaption ist "Scrubs"-Erfinder Bill Lawrence. Der hatte sich zuletzt in "Cougar Town" (2009-2015) mit geschiedenen Frauen beschäftigt - wobei seine eigene, nicht-geschiedene Frau Christa Miller eine der Hauptrollen neben Courtney Cox spielte.



- Jon Foo ("Jonathan Lee") hatte den besten Lehrmeister: Vor seiner Schauspiel-Karriere war er Teil von Jackie Chans Stunt Team und konnte sich hier sicherlich einige Tricks für die Rolle abschauen. Auch Justin Hires ("Carter") bringt als Stand-Up-Comedian beste Voraussetzungen mit.



- Blockbuster-Adaptionen sind nach wie vor ein Trend im US-Fernsehen: Für die Season 2017 geht u.a. mit "Lethal Weapon" eine andere, prominente Buddy-Cop-Story in die zweite Staffel. Ein weiteres Beispiel: Dieses Jahr soll der Klassiker King Kong als Serie unter dem Titel "Kong: Skull Island" adaptiert werden.



Inhalt: Nachdem seine Schwester Kim (Jessica Van) auf dem Airport von L.A. bei einem brutalen Raubüberfall von der chinesischen Quantou-Mafia ermordet wurde, reist der überkorrekte Kriminalbeamte Jonathan Lee (Jon Foo) von Hong Kong an die West Coast. Obwohl er als Ausländer nicht vor Ort ermitteln darf, will er die Mörder um jeden Preis dingfest machen. Unterstützung bekommt er vor Ort von dem quirligen Kriminalbeamten James Carter (Justin Hires). Zwei Welten treffen aufeinander: Während sich Lee strikt an Regeln hält, kooperiert Carter mit befreundeten Kleinkriminellen und legt sich gerne mit Vorgesetzten an. Gemeinsam macht sich das ungleiche Gespann auf die Suche nach den Gangstern, die bereits eine blutige Spur durch L.A. ziehen. Doch dann erlebt Lee auf der atemlosen Jagd eine böse Überraschung, als ihm seine totgeglaubte Schwester quicklebendig über den Weg läuft. Denn die scheint jetzt auf der Seite der mörderischen Bande zu stehen ...



"Rush Hour" (OT: "Rush Hour") 13 Folgen der ersten Staffel Ab Montag, 19. Juni 2017, um 22:10 Uhr Als Deutschland-Premiere USA 2016 Genre: Crime-Comedy Creators: Bill Lawrence, Blake McCormick



Der Montag am 19. Juni 2017 in SAT.1 im Überblick: 20:15 Uhr - Start der ersten Staffel "MacGyver" (Free-TV-Premiere, Doppelfolgen) 22:10 Uhr - Start der neuen Serie "Rush Hour" (Free-TV-Premiere) 23:10 Uhr - Neue Folgen "Scorpion" (2. Staffel)



