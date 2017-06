Die unter anderem von der Nixdorf-Familie finanzierte Nixdorf Data Center GmbH will ab sofort als Generalunternehmer schlüsselfertige energieeffiziente Rechenzentren liefern, erfuhr die WirtschaftsWoche.

Der Name Nixdorf steht wie kein zweiter für Aufstieg und Fall der deutschen IT-Industrie: Das von Heinz Nixdorf im Jahr 1968 gegründete Computerunternehmen Nixdorf Computer AG konkurrierte im Geschäft mit Großrechnern viele Jahre lang mit dem US-Giganten IBM und stieg auf zu einem der größten IT-Unternehmen in Europa.

Nach dem Tod von Heinz Nixdorf durch einen Herzinfarkt auf der CeBIT des Jahres 1986 begann der Niedergang des Unternehmens, das wichtige Trends wie etwa den Wandel der IT weg von Großrechnern hin zum PC verschlief. 1990 übernahm Siemens die Mehrheit der Nixdorf-Aktien. Bis heute lebt der Name Nixdorf nur noch im Bank- und Registrierkassenanbieter Diebold Nixdorf weiter. Teile dessen waren 1999 bei Siemens abgespalten und in das separate Unternehmen Wincor Nixdorf ausgelagert worden, das im vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...