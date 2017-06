IRW-PRESS: TerraX Minerals Inc.: TerraX erweitert Streichen in Zone Sam Otto von 350 auf 750 m und eine Tiefe von 300 m; Höhepunkte beinhalten 123,5 m mit 0,59 g/t Au, einschl. 25,07 m mit 1,38 g/t Au

14. Juni 2017 - Vancouver (British Columbia). TerraX Minerals Inc. (TSX-V: TXR, Frankfurt: TX0, OTC Pink: TRXXF - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=297281) freut sich, die endgültigen Analyseergebnisse des Winterbohrprogramms 2017 beim Projekt Yellowknife City Gold (YCG) in den Northwest Territories bekannt zu geben. In den heute gemeldeten Analyseergebnissen sind neun Bohrlöcher (3.713 Meter) bei Sam Otto im Konzessionsgebiet Northbelt enthalten, die die Streichenlänge mehr als verdoppelt, mehrere Zonen mit einer Mineralisierung parallel zum Hauptsystem durchschnitten und die Tiefe der Goldmineralisierung auf über 300 Meter erweitert haben. Zu den Höhepunkten zählt Folgendes: - 123,50 m mit 0,59 g/t Au, einschließlich 25,07 m mit 1,38 g/t Au, in Bohrloch TSO17-026 - 143,00 m mit 0,48 g/t Au, einschließlich 34,50 m mit 1,10 g/t Au, in Bohrloch TSO17-028 - 97,17 m mit 0,45 g/t Au, einschließlich 24,00 m mit 1,15 g/t Au, in Bohrloch TSO17-031 - 77,50 m mit 0,51 g/t Au, einschließlich 23,75 m mit 1,02 g/t Au, in Bohrloch TSO17-023

Im Rahmen der Bohrungen bei Sam Otto wurden auch mehrere schmälere Horizonte parallel zur Hauptstruktur Sam Otto mit bedeutsamen Zonen einer Goldmineralisierung durchschnitten, insbesondere im Hangenden der Zone Main. Diese beinhalten:

- 5,50 m mit 1,29 g/t Au in Bohrloch TSO17-021 - 5,80 m mit 0,98 g/t Au in Bohrloch TSO17-023 - 8,00 m mit 1,07 g/t Au in Bohrloch TSO17-024 - 6,55 m mit 2,31 g/t Au in Bohrloch TSO17-025 - 5,05 m mit 1,51 g/t Au in Bohrloch TSO17-028 - 2,00 m mit 2,91 g/t Au in Bohrloch TSO17-031

Sam Otto gilt als niedriggradiges Ziel mit beträchtlichen Tonnagen und einer äußerst gleichförmigen Gehaltsverteilung in der Zone, obgleich manche Abschnitte hochgradigere Zonen ergaben, einschließlich:

- 7,17 m mit 3,24 g/t Au in Bohrloch TSO17-031 - 1,80 m mit 5,07 g/t Au in Bohrloch TSO17-027a

Joseph Campbell, CEO von Terra X, sagte: Die Beständigkeit mächtiger Goldabschnitte bei Sam Otto entlang des in Nord-Süd-Richtung verlaufenden, 750 Meter langen Streichens bis in eine Tiefe von 300 Metern bestätigt das Vorkommen eines Ziels mit beträchtlicher Tonnage und enormem Potenzial. Sam Otto, das nach wie vor in alle Richtungen offen ist, beherbergt auch die Struktur Daves Pond mit klassischen hochgradigen Erzgang-Goldzielen 300 Meter weiter westlich sowie hochgradigen Zonen bei Mispickel einen Kilometer weiter nordöstlich. Wir sind der Auffassung, dass Sam Otto das Potenzial aufweist, eine hochgradige Lagerstätte zu beherbergen, die der ehemals produzierenden Mine Con weiter südlich ähnlich ist. Dieses Gebiet ist ein vorrangiges Ziel für die Generierung zukünftiger Mineralressourcen.

Zone Sam Otto BohrlocNeiguAzimuUTM-Standort Von Bis InterAu

h ng t (m) (m) vall (g/t (m) ) ÖstlicNördli h ch

TSO17-0-50 270 639856694499 83,789,20 5,50 1,29 21 4 0

und 145,162,9017,901,19 00 eins155,158,803,30 2,33 chl.50

TSO17-0-50 270 639765694445 58,0123,5065,500,46 22a 6 0

eins83,098,24 15,241,02 chl.0 eins92,095,25 3,25 2,83 chl.0

TSO17-0-50 270 639823694468 4,2010,00 5,80 0,98 23 5

und 82,0159,5077,500,51 0 eins111,135,1023,751,02 chl.35 eins111,116,505,15 1,81 chl.35 eins126,135,108,50 1,51 chl.60

TSO17-0-55 270 639849694469 50,058,00 8,00 1,07 24 4 0

und 119,197,5078,500,42 00 eins170,180,5010,501,17 chl.00

TSO17-0-45 270 639860694490 114,144,0029,500,78 25 2 50

eins128,135,006,55 2,31 chl.45 und 157,175,5018,500,56 00 eins161,165,573,61 2,09 chl.96

TSO17-0-65 270 639904694460 205,328,50123,50,59 26 4 00 0

eins258,271,0912,591,33 chl.50 eins265,271,096,09 2,11 chl.00 und 289,315,0025,071,38 ein93 schl . ein300,310,8110,812,19 schl00 .

TSO17-0-65 270 639899694455 192,197,005,00 1,95 27a 1 00

und 308,344,6036,000,57 60 eins310,312,002,00 2,68 chl.00 und 331,337,156,00 1,03 ein15 schl .

TSO17-0-58 270 639861694480 43,055,02 12,020,75 28 0 0

eins50,052,70 2,70 2,14 chl.0 und 94,0237,00143,00,48 0 0 eins107,142,0034,501,10 chl.50 eins130,137,887,00 2,07 chl.88

TSO17-0-50 270 639858694485 59,061,00 2,00 2,91 31 2 0

und 90,5187,6797,170,45 0 eins119,143,0024,001,15 chl.00 eins135,142,177,17 3,24 chl.00

Die Zone Sam Otto beinhaltet die Struktur Daves Pond, wo zwei Bohrlöcher auf insgesamt 804 Metern 24,52 Meter mit 1,60 Gramm Gold pro Tonne, einschließlich 6,05 Meter mit 3,52 Gramm Gold pro Tonne im hochgradigeren Kern in Bohrloch TSO17-029 sowie 2,50 Meter mit 1,47 Gramm Gold pro Tonne in Bohrloch TSO17-030, durchschnitten haben. Diese sind Ergänzungsbohrlöcher zwischen TSO16-005 (2,40 Meter mit 9,89 Gramm Gold pro Tonne, gemeldet am 11. Januar 2017) und TSO17-019 (1,90 Meter mit 13,96 Gramm Gold pro Tonne, gemeldet am 2. Mai 2017) und bestätigen die hervorragende Beständigkeit der Struktur Daves Pond auf einer Streichenlänge von 400 Metern und einer Tiefe von 150 Metern, wobei die mineralisierte Zone weiterhin in beide Richtungen offen ist.

Struktur Daves Pond BohrloNeiguAzimuUTM-Standort Von Bis InterAu

ch ng t (m) (m) vall (g/t (m) ) ÖstlicNördli h ch

TSO17--50 270 639611694510 101,3125,8224,521,60 029 3 0

eins101,3104,303,00 3,20 chl.0 und 116,2122,306,05 3,52 5 eins119,3122,303,00 5,78 chl.0

TSO17--50 270 639664694511 22,5024,00 1,50 0,91 030 9

und 46,9247,70 0,78 1,07 und 145,2147,752,50 1,47 5

Alle Bohrlöcher wurden in etwa normal zum prognostizierten Streichen und zur Neigung der Mineralisierungszonen gebohrt und werden als 75 bis 95 Prozent der wahren Mächtigkeit interpretiert. Eine Bohrkarte mit dem Standort der oben angegebenen Bohrlöcher des Gebiets Sam Otto sowie einen Querschnitt und einen Längsschnitt finden Sie, indem Sie hier klicken.

Die Analyseergebnisse unseres Ziels Banting Lake (drei Bohrlöcher auf insgesamt 698 Metern) im Konzessionsgebiet Northbelt sind ebenfalls eingetroffen. Die Ergebnisse der drei Bohrlöcher lagen allesamt unter einem Gramm. Ein einzelnes Bohrloch, das mit einem östlichen Azimut östlich der Formation Jackson Lake gebohrt wurde, ergab eine gemischte Geologie mit felsischen Intrusionen sowie mit felsisch bis intermediärem Vulkangestein und Sedimente, durchschnitt jedoch keine mineralisierten Strukturen.

Die ersten Bohrungen in unserem Konzessionsgebiet Southbelt umfassten sechs Bohrlöcher auf insgesamt 1.535 Metern. Fünf Bohrlöcher erprobten die südliche Erweiterung der Struktur Con von der Mine Con auf einem Streichen von etwa 850 Metern. Alle Bohrlöcher durchschnitten die Struktur Con und ergaben 0,49 bis 1,03 Gramm Gold pro Tonne auf Abschnitten von 2,30 bis 5,30 Metern. TerraX ist mit der Beständigkeit der Abscherung Con sehr zufrieden und wird in diesem Sommer weitere Oberflächenexplorationen durchführen, um potenzielle hochgradigere Zonen entlang dieser fünf Kilometer langen Struktur besser zu definieren. TerraX konnte bei der Struktur New Vein bei Southbelt aufgrund des frühen Frühlingsbeginns, der die Bohrbedingungen unsicher machte, nur ein einziges Bohrloch bohren. Weitere Bohrungen in dieser Struktur werden im Sommer durchgeführt werden. Das einzelne Bohrloch durchschnitt die Struktur New Vein und ergab 0,65 Gramm Gold pro Tonne auf 2,47 Metern. Entlang dieser über 1,5 Kilometer langen Struktur werden detaillierte Oberflächenexplorationen durchgeführt werden, um die Grenzen zu hochgradigeren Gebieten zu definieren, die im Rahmen der ersten Oberflächenarbeiten beobachtet wurden (bis zu 95 Gramm Gold pro Tonne in Schürfproben).

In den 21 heute gemeldeten Bohrlöchern hat TerraX 4.629 Proben zur Analyse entnommen. Die Ergebnisse variierten zwischen Werten unterhalb der Erfassungsgrenze und 9,55 Gramm Gold pro Tonne. Die Standorte der Bohrkragen wurden mit einer Genauigkeit von weniger als einem Meter untersucht. Tiefenuntersuchungen (Reflex Gyro) wurden in allen Bohrlöchern durchgeführt. TerraX fügt dem Probensatz zur Qualitätskontrolle im Labor zertifizierte Standard- und Leerproben hinzu. Die Bohrkernproben werden in den Kerneinrichtungen von TerraX in Yellowknife mittels Diamantsäge geteilt. Eine Hälfte der Kernprobe wird in der Kernkiste aufbewahrt. Die andere Hälfte der Kernprobe wird erprobt und von Personal von TerraX in sicher versiegelten Tüten zum Aufbereitungslabor von ALS Chemex (ALS) in Yellowknife transportiert. Nach der Probenaufbereitung werden die Proben an die Einrichtung von ALS in Vancouver transportiert, wo eine Gold- und ICP-Analyse durchgeführt wird. Goldwerte von über drei Gramm pro Tonne werden auf einem 30-Gramm-Splitter mittels Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss erneut untersucht. ALS ist ein zertifiziertes und akkreditiertes Labor. ALS fügt routinemäßig zertifizierte Standard-, Leer- und Doppelproben hinzu und es werden die Ergebnisse aller QC-Proben gemeldet.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Joseph Campbell, Chief Executive Officer von TerraX, einer qualifizierte Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects, genehmigt.

Über das Goldprojekt Yellowknife City

Das Goldprojekt Yellowknife City (YCG) umfasst 418 km² an zusammenhängenden Landflächen unmittelbar nördlich und südlich der Stadt Yellowknife in den Nordwest-Territorien. Dank einer Reihe von Akquisitionen kontrolliert TerraX eines der sechs großen hochgradigen Goldcamps Kanadas. In nur 15 Kilometer Entfernung von der Stadt Yellowknife, befindet sich YCG in der Nähe wichtiger Infrastruktureinrichtungen, einschließlich Transportunternehmen, Dienstleister, eines Wasserkraftwerks sowie qualifizierter Einzelhändler.

YCG befindet sich im produktiven Grünsteingürtel Yellowknife und erstreckt sich über eine Streichlänge von 45 km entlang der wichtigsten mineralisierten Bruchzone der Goldbergbauregion Yellowknife, einschließlich der südlichen und nördlichen Ausläufer des Scherungssystems, das die hochgradigen Goldminen Con und Giant beherbergt. Das Projektgebiet enthält zahlreiche Scherungszonen, die bekanntlich Ausgangspunkte für Goldlagerstätten der Goldbergbauregion Yellowknife darstellen. Hier wurden Jahr unzählige Goldvorkommen entdeckt und zuletzt Bohrungen mit hochgradigen Ergebnissen erzielt, die dem Projektgelände Potenzial für eine Goldbergbauregion von Weltformat bescheinigen.

Weitere Informationen über das Goldprojekt Yellowknife City erhalten Sie auf unserer Website www.terraxminerals.com.

Für das Board of Directors:

JOSEPH CAMPBELL

Joe Campbell

CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Samuel Vella Manager of Corporate Communications Tel: 604-689-1749 Tel: 1-855-737-2684 (gebührenfrei) svella@terraxminerals.com Paradox Public Relations Inc. Tel: 514-341-0408 Tel: 1-866-460-0408 (gebührenfrei) info@paradox-pr.ca

In Europa: Swiss Resource Capital AG - Jochen Staiger info@resource-capital.ch - www.resource-capital.ch

