Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt legt am Mittwoch auf breiter Front zu. Der Leitindex SMI hat im Verlauf des Vormittags die 8'900-Punkte-Marke überschritten, nachdem er im Zuge der "Technologie-Delle" am Montag zeitweise unter 8'800 Zähler gefallen war. Kurseinbrüche wie jene vom Montag würden sofort Käufer auf den Plan rufen, erklärt sich ein Händler den anziehenden Markt. "Das zeigt, wie viel Optimismus nach wie vor vorhanden ist."

Eine gewisse Zurückhaltung ist im Vorfeld des US-Zinsentscheids am heutigen Abend (nach Handelsschluss in Europa) gleichwohl zu spüren. Ökonomen rechnen zwar mit einer zweiten Zinserhöhung in diesem Jahr. Ein kleines Fragezeichen gibt es jedoch zum weiteren Fahrplan der US-Notenbank. Allenfalls müssten die Prognosen revidiert werden, die allgemein von einem weiteren Zinsschritt 2017 und drei Zinsschritten 2018 ausgehen, meint ein Analyst.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt gegen 12 Uhr 0,47% auf 8'909,09 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, legt um 0,58% auf 1'414,03 zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,53% auf 10'157,02 Zähler. Von den 30 wichtigsten Titeln stehen 28 im Plus, einer unverändert und einer im Minus.

Die mit Abstand grössten Gewinne unter den Blue Chips verzeichnen Clariant (+3,3%). Die Titel dürften von einem Kommentar der Vontobel-Analysten profitieren, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...