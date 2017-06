Frankfurt - Die Zuckerproduktion in Brasiliens Hauptanbaugebiet Center-South ging in der zweiten Maihälfte zwar zügiger als in Umfragen erwartet voran, so die Analysten der Commerzbank.Kumuliert seit Saisonbeginn im April liege sie aber noch immer 19% unter dem Vorjahr, die Verarbeitung von Zuckerrohr insgesamt - also zur Herstellung von Zucker und Ethanol - sei sogar 21% niedriger. Starke Regenfälle hätten die Verarbeitung immer wieder unterbrochen. In der ersten Schätzung von Ende April habe die Zuckerindustrievereinigung Unica nur einen marginalen Rückgang der Zuckerproduktion vom rekordhohen Niveau des Vorjahres erwartet. Inzwischen würden die Risiken für diese Prognose steigen, doch die Saison sei noch jung und der Rückstand könnte aufgeholt werden. Auch der wieder unter 14 US-Cents je Pfund gesunkene Zuckerpreis könnte in Richtung einer geringeren Produktion wirken. Wie immer sei dafür aber auch die weitere Entwicklung des Wechselkurses zwischen der Landeswährung Real und dem US-Dollar von Bedeutung.

